NBS zasiahne. Cesta k úveru sa sťaží

Čoraz nižšie úroky na hypotékach postavili do pozoru Národnú banku Slovenska. Príliš veľa lacných úverov môže ľuďom spôsobiť obrovské problémy v prípade, ak súčasné ekonomické spomaľovanie v budúcom roku vyústi do krízy a prepúšťania. Experti Národnej banky Slovenska preto aktuálne finišujú na návrhoch viacerých opatrení, ktorých spoločným cieľom je zastaviť nezodpovedné zadlžovanie Slovákov.

„Národná banka Slovenska bude vzhľadom na výrazný pokles úrokových sadzieb a rastúce tlaky na trhu úverov na bývanie zvažovať možné zmeny v nastavení vybraných podmienok poskytovania úverov,“ povedala hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová. Viac informácií bude poskytnutých v najbližšej správe o finančnej stabilite na konci novembra 2019. „Hlavným cieľom opatrení je ochrániť klientov bánk pred nadmerným zadlžovaním a znižovať tak citlivosť domácností na negatívny vývoj,“ dodala Solčányiová.

Súčasné obdobie lacných peňazí totiž vačšina Slovákov využila na zvyšovanie dlhov. „Pred piatimi rokmi som si na starší dvojizbovy byt v širšom centre hlavného mesta zobral dvadsaťročnú hypotéku vo výške 92-tisíc eur. Pri vtedajšom úroku vo výške štyroch percent som mal splátku 558 eur za mesiac,“ uviedol IT programátor Michal Švec. Európskou centrálnou bankou rozbehnuté tlačenie peňazí znížilo hypotekárny úrok na jedno percento. „Tak som to využil a hypotéku zvýšil o ďalších 10-tisíc eur, ktoré som investoval do prerobenia bytu. Napriek tomu mám stále nižšiu splátku ako v časoch vysokých úrokov a v súčasnosti mesačne banke platím 470 eur,“ dodal Švec.

Takéto správanie môže byť rizikové v prípade prudkého rastu úrokových sadzieb. K tomu môže prísť, ak tlačenie peňazí vyústi do rýchleho rastu cien. Pri úroku vo výške štyroch percent bude mať dvadsaťročná hypotéka v hodnote 102-tisíc eur mesačnú splátku až 618 eur. NBS preto už dnes povoľuje Slovákom mať celkové dlhy maximálne vo výške ich osemročného príjmu. Napríklad človek zarábajúci 700 eur za mesiac môže mať všetky úvery maximálne v hodnote 67¤200 eur.

Regulátor slovenského finančného trhu zároveň zakázal poskytovať hypotéky pokrývajúce 100 percent z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Najlepšie zarábajúci ľudia si môžu požičať maximálne 90 percent z hodnoty kupovanej nehnuteľnosti a väčšina ľudí len 80 percent. Tieto dve opatrenia majú ľudí motivovať k tvoreniu vlastných úspor, ale značná časť ľudí si chýbajúce peniaze zoženie prostredníctvom drahého spotrebného úveru.

Napriek tomu spomínané opatrenia Slovákov nezastavili v zadlžovaní. Za posledný rok totiž objem úverov poskytnutých obyvateľstvu narástol približne o 2,9 miliardy eur a dosiahol hodnotu 37,5 miliardy eur. Za rastom pôžičiek stoja čoraz nižšie úroky na hypotékach, ktoré sa aktuálne v niektorých bankách predávajú za ročný úrok pod hodnotou 0,8 percenta. „Súčasné jesenné akcie opäť o niečo zlacnili hypotéky a mierny pokles môže prísť aj v najbližších mesiacoch,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik.

Slovenské finančné domy do zlacňovania pôžičiek tlačí Európska centrálna banka, ktorá v novembri opäť rozbehla tlačenie peňazí. V ekonomikách používajúcich spoločnú menu euro sa každý mesiac ocitne 20 miliárd nových eur. Zároveň základná úroková sadzba je na rovnej nule a depozitná dosiahla hodnotu mínus 0,5 percenta. Finančné domy preto musia reálne platiť za uloženie peňazí v bezpečných trezoroch Európskej centrálnej banky.

Odvrátenou stranou lacných pôžičiek sú čoraz nižšie úroky z vkladov. Viacero domácich bánk na rovnú nulu znížilo úroky na sporiacich účtoch a najlepšie súčasné ponuky dosahujú hodnotu len 0,2 percenta za rok. Zároveň lacné hypotéky prudko zdražili ceny bytov. Ešte pred siedmimi rokmi sa v bratislavskej časti Karlova Ves dal starší 3-izbový byt kúpiť za 89-tisíc eur. V súčasnosti sa podobné byty bežne predávajú od 135-tisíc eur.