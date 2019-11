Ceny bytov ďalej skokovo rastú

„Aktuálny medziročný rast je dokonca rekordný za poslednú dekádu. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa ceny nehnuteľností zvýšili až o 3 %, teda o 47 eur za meter štvorcový. Vyplýva to zo štatistiky Národnej banky Slovenska. Riziko realitnej bubliny spred 10 rokoch by vraj nemalo nastať. „Banky aj investori sú viac pripravení a dávajú si väčší pozor. Jednoznačne však popierať túto možnosť by bolo nezodpovedné,“ hovorí Peter Porubský z portálu Nehnuteľnosti.sk.

V kurze sú najmä 2-izbové a 3-izbové byty. Pri cene nehnuteľnosti vždy rozhoduje veľkosť, poloha či dostupnosť bytu. Nie je žiadnym tajomstvom, že najdrahšie byty sú v hlavnom meste, kde jeden meter štvorcový stojí v priemere 2 148 eur. Najlacnejšie byty sú v banskobystrickom regióne, kde cena za meter štvorcový je 825 eur, cena sa tu znížila o 18 eur. Trojicu najlacnejších bytov uzatvára Nitriansky a Trenčiansky kraj s priemernou cenou pod 1 000 eur za meter štvorcový.

Ceny bytov (v eurách) 2-izbové 3Q2019 3-izbové 3Q2019 Bratislava I 195 000 310 000 Bratislava II 137 000 178 000 Bratislava III 145 000 182 000 Bratislava IV 134 000 160 000 Bratislava V 150 000 160 000 Košice I 97 000 130 000 Košice II 84 000 112 000 Košice III 82 000 105 000 Košice IV 82 000 112 000 Banská Bystrica 90 000 113 000 Nitra 89 000 105 000 Prešov 78 000 100 000 Trenčín 74 000 96 000 Trnava 92 000 117 000 Žilina 99 000 118 000 Zdroj: Nehntelnosti.sk

Medzikvartálne porovnanie cien sa najviac prejavilo v Žilinskom kraji, v ktorom ceny vzrástli o 4,6 percenta (51 eur) za meter štvorcový. V Bratislavskom kraji je nárast cien o 3,7 percenta (76 eur) a medziročne ceny za meter štvorcový narástli o 198 eur. Najnižšie medziročné zníženie cien je v košickom regióne. „Medziročné porovnanie prinieslo z celoslovenského pohľadu krajských miest až dvojciferný nárast pri najsledovanejších bytoch (2-izbové o 9,38 % a 3-izbové o 11,96 %),“ uviedol Porubský.

„Vzhľadom na aktuálny vývoj na realitnom trhu, keď cena nehnuteľností za meter štvorcový rastie, očakávame, že výmery bytov sa budú postupne zmenšovať,“ hovorí Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky. Ľudia majú záujem hlavne o dvojizbové byty vo výmere 40 až 50 metrov štvorcových.

„V poslednom období evidujeme značný záujem o novostavby, pričom developeri nestíhajú uspokojovať dopyt trhu,“ uvádza Porubský. Nižšie portfólio nehnuteľností tlačí na rast cien. Nízke hypotéky hrajú do karát ľuďom, ktorí chcú investovať peniaze do nehnuteľností. „Viacero ľudí kupuje byty či domy ako investície a následne ich ponúkajú na prenájom,“ dodáva Maroš Ovčarik, riaditeľ Finančného kompasu.

Investovanie do vlastného bývania je stále aktuálnou témou. Zníženie cien nehnuteľností sa však neočakáva. „Vzhľadom na situáciu s nízkymi úrokovými sadzbami v bankách a nízku ponuku bytov ceny nehnuteľností reagujú najcitlivejšie na mieru dopytu. Ak dopyt rastie, rastú aj ceny. Čiže kým dopyt po nehnuteľnostiach výrazne neklesne, neexistuje dôvod na pokles cien,“ uviedol Porubský.

„Mladí ľudia nemajú úspory na kúpu, a preto využívajú hypotéky, ktoré sú v kurze,“ pokračuje Ovčarik. Slovensko stále zaznamenáva veľký objem prečerpaných hypotekárnych úverov. Najnižšie úrokové sadzby sa pohybujú pod jedným percentom.