V Trnave dane za byt stúpnu takmer trojnásobne. Potrebujeme ich, hovorí radnica

Nová sadzba za byty, domy a garáže by mala zo súčasného 0,35 eura za štvorcový meter vzrásť na jedno euro a pri priestoroch na podnikanie z 3,50 eura na 5 eur. Pre mestskú pokladnicu by to znamenalo zvýšenie príjmov podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej o 3,7 milióna eur, pri celkovom očakávanom príjme z tejto dane 11 miliónov eur.

Mali by obce zdvihnúť dane a poplatky? Primátori slovenských krajských miest sa zhodli, že je potrebné zvýšiť ľuďom dane a poplatky. Je to podľa vás nevyhnutné? áno, ak z nich dokážu zlepšiť ľuďom situáciu áno, už teraz im peniaze nestačia nie, majú dostatok peňazí nie, čo im chýba, nech ušetria neviem Zobraziť výsledky ankety nie, čo im chýba, nech ušetria 46,8% nie, majú dostatok peňazí 38,9% áno, ak z nich dokážu zlepšiť ľuďom situáciu 9,4% áno, už teraz im peniaze nestačia 3,5% neviem 1,4%

Radnica chce takto kompenzovať vyššie vynútené výdavky, ktorým čelia mestá zavádzaním legislatívnych úprav zo strany štátu. „Komunikujeme aj s ostatnými mestami v Únii miest Slovenska a dnes je už jasné, že zvyšovaniu miestnych daní sa nevyhne väčšina slovenských samospráv. Na rozdiel od iných miest však Trnava garantuje, že všetky zdroje, ktoré zvýšenie daní prinesie, budú investované späť do mesta, čiže do škôl, vnútroblokov, mobility a cestnej infraštruktúry, dostupných športovísk a rekonštrukcií verejných priestorov,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.

Výška dane z nehnuteľností sa naposledy upravovala v Trnave v roku 2012. Po zavedení novej sadzby od roku 2020 by vlastník za dvojizbový byt (zhruba 55 m2) mal zaplatiť 55 eur namiesto doterajších 19,25 eura. Pri štvorizbovom byte (90 m2) namiesto 31,5 eura sumu 90 eur. „Obyvatelia rodinných domov budú za prízemný dom (s výmerou zhruba 80 m2) po schválení všeobecne záväzného nariadenia (VZN) platiť daň 80 eur, za dom s dvomi podlažiami bude výška dane 96 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Samospráva si podľa nej uvedomuje nárast finančného zaťaženia pre svojich občanov, preto návrh VZN, ktorý prerokujú poslanci 3. decembra, prináša možnosť rozdelenia úhrady na splátky aj pre fyzické osoby. Rozhodnutia o dani budú distribuované aj s priloženým splátkovým kalendárom. Návrh okrem toho počíta aj s úľavami pre seniorov, zdravotne znevýhodnených a ľudí v núdzi.