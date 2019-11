Parkovací pokus v Petržalke naostro. Pristúpime k represii, varuje starosta

Spustenie parkovacej politiky v Petržalke znamená, že zaparkovať svoje automobily budete môcť už len na miestach vyznačených modrou farbou, ktoré sú celodenne určené len pre rezidentov mestskej časti. Nerezidenti môžu v Petržalke parkovať zadarmo v čase od 8.00 do 18.00 a cez víkendy, pokiaľ sa však zaregistrovali do príslušnej aplikácie. Nerezidenti mohli požiadať o administratívny pobyt v Petržalke od polovice októbra, ak tak vykonali, môžu bez problémov parkovať na vyznačených miestach. „Oveľa viac ľudí sa však prihlasuje na normálny trvalý pobyt do Petržalky, v súčasnosti tak urobí okolo 300 ľudí každý týždeň,“ uviedol hovorca Petržalky Radovan Choleva.

Húfne registrácie

Po nakreslení modrých čiar sa bude môcť parkovať len na týchto miestach. Ak teda niekto zaparkuje inde, napríklad tak ako doteraz na chodníku, môže dostať pokutu. Na túto absurdnosť upozorňujú mnohí Petržalčania s tým, že áut neubudne, ale reálnych miest na parkovanie bude menej. To, že bude mať mestská časť viac prihlásených ľudí, a teda viac podielových daní, môže znamenať, že do budúcnosti vybuduje nové parkovacie miesta, tie však chýbajú teraz. Preto sa mnohí vodiči cítia ako v slepej uličke a nevedia, kde majú parkovať, keďže miest je menej ako áut.

V praxi budú kontroly vyzerať tak, že ak ste sa ešte nezaregistrovali v parkovacom systéme, tak sa môže stať, že si v následujúcich dňoch nájdete za stieračom okna papierik. Na pokutu však ešte zabudnite, prvotné upozornenie je v podobe zeleného lístka, následne ešte môžete dostať červený lístok a až potom vám policajti nasadia papuču na auto a dostanete aj pokutu. Hlavným cieľom parkovacej politiky mala byť regulácia parkovania v Petržalke a zvýhodnenie Petržalčanov pred ľuďmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti. V pilotnom parkovacom systéme sa zaregistrovalo viac ako 20-tisíc obyvateľov a pomocou mobilnej aplikácie si stovky ľudí zaregistrovali aj svoje druhé či tretie vozidlo. Doteraz je zaregistrovaných 80 percent všetkých petržalských áut v systéme.

Za dva mesiace mestská časť Petržalka vyznačila 5 049 parkovacích miest, z toho 4 589 modrou farbou a 460 vyhradených parkovacích miest. V časti Petržalka Lúky je vyznačených 1 300 boxov a v časti Dvory je 3 200 boxov modrou farbou. Doteraz sa využíva na parkovanie 61 parkovísk, no do konca mesiaca sa očakáva až viac ako 70 parkovísk v Petržalke. Na modro vyznačených parkovacích boxoch môžu stáť len Petržalčania alebo ľudia, ktorí sa prihlásili do Petržalky na trvalý pobyt či na takzvaný administratív­ny pobyt.

„Takzvaný administratívny trvalý pobyt je pracovný názov a trvalý pobyt bude v byte, ktorý patrí Petržalke. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde záujemca reálne býva,“ vysvetlila Mária Halašková, hovorkyňa mestskej časti.

Starosta Hrčka: Pristúpime k represii

„Podľa našich prvých informácií sa už v týchto dňoch situácia na niektorých petržalských parkoviskách zlepšila, ale zo skúšobných kontrol sme zistili, že niektorí vodiči parkujú na vyznačených miestach neoprávnene. Preto musíme pristúpiť k represii," vyhlásil petržalský starosta Ján Hrčka.

„Ak bude motorista parkovať mimo týchto vyznačených miest, prípadne nebude rezident, dopúšťa sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke a tento môže byť na mieste riešený blokovou pokutou do výšky 50 eur,“ hovorí Peter Pleva, hovorca bratislavskej mestskej polície.

Pokuty sa obávať nemusíte, ak ste sa už registrovali v systéme a ešte ste nedostali rozhodnutie o schválení vašej žiadosti. Do 17. 11. sú všetci títo ľudia považovaní za rezidentov, ale počas tohto týždňa príde všetkým týmto ľuďom doručenie o rozhodnutí.

Od začiatku októbra na stránke www.parkovanievpetrzalke.sk bolo viac ako 61-tisíc užívateľov. Až 72 percent ľudí, ktorí navštívili stránku, boli Bratislavčania, 3 % z Nitry, 2 % z Košíc, 1,4¤% z Trenčína, 1,3 % Prešov, 1,2 % Žilina a po 1 % z Prahy, Banskej Bystrice a z Viedne.

Viacero áut však doteraz parkuje aj na chodníkoch či na tráve. Parkovanie na chodníkoch však upravuje zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „Iní účastníci cestnej premávky ako chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím,“ dodal Pleva.

VIDEO: Prvé dni od spustenia parkovacej politiky v Petržalke už ukazujú realitu parkovania v najväčšej mestskej časti hlavného mesta. Pozrite si, ako cezpoľní ďalej parkujú na miestach pre Petržalčanov.