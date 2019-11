Úrad jadrového dozoru: Rakúski experti odchádzali z Mochoviec spokojní

„Zástupcovia Rakúska vysoko ocenili možnosť navštíviť tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce a tak priamo na mieste posúdiť reálny výkon prác súvisiacich s diskutovanými oblasťami. Experti oboch krajín vyzdvihli dôležitosť nepretržitej spolupráce a výmeny informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Stretnutie prebehlo v duchu otvorenosti a transparentnosti,“ informovala riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová s tým, že na žiadosť rakúskej strany budú aktualizované informácie z procesu dostavby tretieho bloku.

Slovenská strana poskytla Rakúšanom podľa ÚJD detailné informácie. Rakúskych expertov zaujímali predovšetkým zistené nedostatky na dostavbe mochoveckých blokov. Tiež ich zaujímal technický prístup ku kotviacim prvkom pre seizmické zodolnenie jadrových blokov. „Všetky otázky boli vyčerpávajúco zodpovedané a príslušná technická dokumentácia, týkajúca sa oblastí záujmu bola rakúskym expertom poskytnutá k nahliadnutiu,“ konštatovala Vachová.

Rakúšania dlhodobo bojujú aj za hranicami svojej krajiny proti jadrovým elektrárňam. Proti dostavbe nových mochoveckých blokov sa vyjadrovali aj vysokí vládni predstavitelia. „Vítam rozhodnutie Slovenska odložiť začiatok prevádzky nových reaktorových blokov. To je prvý krok správnym smerom. Nepovolíme, kým všetky naše bezpečnostné obavy nebudú vyjasnené!“ uviedol v máji tohto roka na sociálnej sieti Sebastian Kurz, ktorý vtedy zastával post rakúskeho kancelára. „Dôležité etapové víťazstvo proti reaktorovým blokom v Mochovciach! Uvedenie do prevádzky sa odkladá. Ďalej bojujeme proti atómovej energii,“ napísala vtedy na svojom sociálnom profile vtedajšia ministerka pre udržateľný rozvoj a turizmus Elisabeth Köstingerová.

ÚJD predpokladá zavezenie paliva do reaktora, čo znamená začiatok uvádzania bloku do prevádzky, v druhom štvrťroku 2020. Mochovce čakajú ešte dve medzinárodné kontrolné misie, ktoré dodatočne preveria pripravenosť tretieho bloku na uvádzanie do prevádzky, a to zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Svetového združenia prevádzkovateľov jadrových elektrární. Štvrtý mochovecký blok by mali uvádzať do prevádzky po viac ako roku od spustenia tretieho bloku.

Pôvodné termíny dostavby mochoveckých jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – pozn. red.) dodržať. Riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček je však opatrný a hovorí ešte o možných rizikách, ktoré by mohli rozpočet dostavby znova mierne navýšiť.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.