Kamionisti sú nespokojní: Mizerné cesty, vysoké dane, smiešne rodinné prídavky

Zároveň volajú po zintenzívnení kontroly zahraničných dopravcov, pretože práve oni často podnikajú na Slovensku nelegálne, bez potrebných povolení. „Neplatia mýto a podobne, čím ešte viac ohrozujú práve našich dopravcov už aj tak v nerovnej súťaži,“ uviedol pre agentúru SITA prezident Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a generálny riaditeľ spoločnosti TOPNAD, a. s. Topoľčany Pavol Jančovič.

Daňovo-odvodové podmienky a nezáujem vlády riešiť zásadné problémy slovenských cestných dopravcov od roku 2008 ich podľa Jančoviča v porovnaní s konkurenciou a vo vysoko konkurenčnom prostredí cestnej dopravy jednoznačne diskvalifikujú. „Máme po Írsku najvyššiu daň z motorových vozidiel, takmer dvojnásobné odvody zamestnávateľa ako Nemecko, smiešne rodinné prídavky. Zdaňujeme dokonca aj vreckové pri zahraničných pracovných cestách,“ upozornil Jančovič. Chýba podľa neho systémové vzdelávanie vodičov, keďže cez vekovú bariéru (minimálny vek vodičov kamiónov 21 rokov) sa ani nemôžu k tomuto povolaniu dostať.

„Napriek najvyšším cestným daniam máme najhoršiu cestnú infraštruktúru a pre zlé cesty, rozpadnuté mosty tisíce zbytočne najazdených kilometrov po obchádzkach a naviac náklady na mýto, naftu, pneumatiky, mzdy…,“ podotkol Jančovič. Pripomenul, že Slovensko ako malá krajina s malou ekonomikou je navyše orientovaná absolútne na export, čo znamená, že až 95 percent vyrobeného na Slovensku sa vyváža do zahraničia. „Dominantnými sú tu jednoznačne zahraniční výrobcovia, ktorí si cez materské podniky obstarávajú aj dopravno-logistické služby, a tak sa cestná nákladná doprava na Slovensku paradoxne ocitla na samom konci,“ poznamenal šéf ČESMAD-u Slovakia a TOPNAD-u.

Prepravu tovaru v tuzemskej a zahraničnej doprave zabezpečovali do roku 1989 podniky ČSAD. V medzinárodnej oblasti spolupracovali s podnikmi zahraničného obchodu a doma boli naviazané na dopyt tunajších výrobných a obchodných organizácií na základe päťročného plánu. „Úlohou cestného dopravcu oproti súčasnosti bolo len zabezpečiť dopyty, ktoré vysoko prevyšovali možnosti dopravných podnikov. A teda nebola potrebná takmer žiadna ich akvizičná činnosť,“ priblížil Jančovič. „Naviac, dopravcovia medzi sebou neboli vôbec konkurentmi, pretože mali spoločného vlastníka, a to štát a dokonca aj rovnaký cenník služieb,“ dodal pre agentúru SITA Pavol Jančovič s tým, že v súčasnosti je to takmer neuveriteľná predstava.