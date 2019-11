Najvyšší most na Dunaji bude dokončený v júni

VIDEO: Najvyšší most na Dunaji v Komárne z časti zahalený v hmle.

Financovanie je z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy v spolupráci Slovenska s Maďarskom. Rozpočet najvyššieho mosta na Slovensku predstavuje viac ako 117 miliónov eur. Slovensko a Maďarsko získali z fondov EÚ príspevok na výstavbu mosta okolo 99 miliónov eur. Stavba by mala byť hotová podľa plánov v júni budúceho roka.

„Som rád, že aj napriek rôznym úskaliam a nepredvídateľným klimatickým podmienkam, ktoré prináša stavba na vode, sa pri tomto náročnom projekte darí držať tempo výstavby. Komárňanský most bude mať okrem praktického významu aj svoj symbolický. Bude najvyšší most na Dunaji. Obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu ho plánujeme odovzdať do užívania už v budúcom roku,“ povedal Érsek.

V tomto týždni urobili stavbári dôležitý míľnik. Na priečne naklonený pylón bol umiestnený posledný diel. Jeho celková výška od dna Dunaja je 118 m. V tele pylóna je točité schodisko so 405 schodmi a osem rebríkov na vrcholnú vyhliadkovú plošinu. Vyšliapanie z úrovne vozovky na vrchol pylóna sa dá prirovnať k výstupu na 32-poschodový mrakodrap. Pylón je umiestnený asymetricky a leží na slovenskej strane Dunaja.

Nový most bude postavený vo vzdialenosti len 200 metrov už od existujúceho železničného mosta. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most, ktorý je z roku 1892. Výstavbou nového mosta sa odbremení starý Alžbetin most v Komárne. Nový most bude asymetrický s jedným pylónom s výškou okolo 90 m a so závesnými káblami. Most bude tvoriť hlavná cesta s dvomi pruhmi, bude tu aj chodník pre peších či cyklocesta. Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama.

Nový most sa stane dôležitou dopravnou tepnou v južnom regióne. Denne po ňom bude jazdiť niekoľko tisíc automobilov. Podľa ministerstva dopravy by malo po moste jazdiť 5¤600 vozidiel denne. V rozpätí nasledujúcich deviatich rokov sa má ich počet takmer zdvojnásobiť. V roku 2028 bude už denne most zaťažovať 10¤100 automobilov každý deň.

VIDEO: Pozrite si ako vznikajú mostné podpory na novom moste cez Dunaj. Ako sa pracuje na stavbe obklopený vodami Dunaja? Ako hlboko musia stavebníci vybudovať mostnú podporu?