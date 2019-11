Trnavčanom ide radnica zvýšiť dane o 200 percent

Návrh všeobecného záväzného nariadenia (VZN) budú poslanci prerokúvať 3. decembra. Zmena v daniach sa bude týkať právnických a fyzických osôb. Peniaze zo zvýšenia daní chce mesto využiť na rozvoj Trnavy. Za zvýšením dane podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej sú legislatívne zmeny ako novelizácia zákona o dani z príjmov fyzických osôb, novelizácia zákona o odpadoch, tzv. chodníková novela, obedy „zadarmo”, povinná valorizácia miezd či rekreačné poukazy.

Aktuálna miestna daň v Trnave je 0,35 eura za štvorcový meter bytu, ale po novom VZN bude cena za štvorcový meter podlahovej plochy bytu 1 euro za rok, tak ako aj pri domoch či garážach. Nebytové priestory budú po novom zdanené sumou 5 eur za štvorcový meter, doteraz to bolo 3,50 eura. Naposledy sa výška dane z nehnuteľností menila v Trnave v roku 2012, išlo vtedy o nárast o 12 centov za štvorcový meter ročne pre byty.

Dosah na rodinu takmer 60 eur za rok

Mesto Trnava ukazuje príklad zvýšenia daní z dvojizbového bytu (cca 55 m2), za ktorý by mali Trnavčania od januára zaplatiť mesačne 4,58 eura a ročne to predstavuje sumu 55 eur namiesto doterajších 19,25 eura. Pri štvorizbovom byte (cca 90 m2) bude ročný podiel dane 90 eur namiesto 31,5 eura.

Obyvatelia rodinných domov budú za prízemný dom (s výmerou zhruba 80 m2) po schválení VZN platiť mesačne 6,67 eura, za dom s dvomi podlažiami bude výška mesačného podielu dane 8 eur. „ Z trojizbového bytu s výmerou 70 m2 sa doteraz platila daň 24,50 eura, po novom bude daň 70 eur,“ hodnotí Peter Porubský z portálu nehnutelnosti.sk.

Ak sa rozhodnete predať či kúpiť byt, tak toto opatrenie by sa nemalo nijako dotknúť celkovej ceny za nehnuteľnosť. „Skôr to môže v malej miere ovplyvniť cenu prenájmov v Trnave, keď si majitelia bytov budú chcieť nárast preniesť do ceny nájmu,“ dodáva Porubský.

Mesto si je vedomé, že s pripravovaným návrhom VZN vytvára tlak na svojich občanov. Prináša preto možnosť rozdelenia sumy na splátky aj pre fyzické osoby. Rozhodnutie o zvýšení dane bude posielané aj so splátkovým kalendárom. VZN však ponúka aj úľavy občanom mesta.

„Našou snahou je, aby sa toto nevyhnutné opatrenie čo najmenej dotklo najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori, zdravotne znevýhodnení občania a ľudia v hmotnej núdzi. Pre tieto osoby zavádzame zľavu vo výške 75 percent zo základnej sadzby dane z nehnuteľností,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

Podfinancované mestá?

„Komunikujeme aj s ostatnými mestami v Únii miest Slovenska a dnes je už jasné, že zvyšovaniu miestnych daní sa nevyhne väčšina slovenských samospráv. Na rozdiel od iných miest však Trnava garantuje, že všetky zdroje, ktoré zvýšenie daní prinesie, budú investované späť do mesta, čiže do škôl, vnútroblokov, mobility a cestnej infraštruktúry, dostupných športovísk a rekonštrukcií verejných priestorov,“ povedal Bročka.

„Napríklad Bratislava zvyšovala daň z nehnuteľností v roku 2016 o 30 %. Je pravda, že nárast dane, ktorý plánujú v Trnave, je oveľa vyšší. V prepočte takmer 200 %, resp. takmer trojnásobok doterajšej dane,“ povedal Porubský. „Mestá sú dlhodobo podfinancované zo štátneho rozpočtu, navyše štát na ne prenáša stále viac kompetencií, na ktoré potrebujú dodatočné financie. Preto viaceré mestá idú smerom zvyšovania miestnych daní,“ dopĺňa.

„Zmeny v legislatíve na nás prenášajú stále nové povinnosti a pokiaľ chceme občanom naďalej prinášať služby v rozsahu, na aký sú zvyknutí, resp. ich zlepšovať, ak chceme skvalitňovať verejný priestor a ďalej naše mesto posúvať vpred, je tento krok nutnosťou,“ dodal Bročka.

Fakty však nepustia a hovoria o tom, že mestá v minulosti získali navyše značné sumy a nové povinnosti im tieto zisky len zmiernia. Príjmy na daniach obciam a mestám posledné roky rastú. Ekonomike sa totiž darilo a z rastúcich platov sa tak vyzbieralo viac na daniach. Kým pred štyrmi rokmi putovalo samospráve necelých 1,5 miliardy eur, rok na to už to bolo 1,67 miliardy eur. Od roku 2016 putuje 70 percent peňazí vyzbieraných na daniach do samosprávnej kasy. Zvyšok dostanú župy. V tomto roku to má byť pre samotné obce a mestá 2,18 miliardy eur. Na budúci rok by to malo byť takmer 2,35 miliardy eur. Ďalšie príjmy majú obce z miestnych daní – medzi nimi aj z dane z nehnuteľností. Práve sadzby týchto daní mnohé obce v tomto roku zvyšovali. V tomto roku by podľa prepočtov v schválenom štátnom rozpočte pre tento rok mali obce hospodáriť s prebytkom 234 miliónov eur. Župy mali mať o 122 miliónov eur viac.