Priemerný nový dôchodok má prekročiť 500 eur

Sociálna poisťovňa by mala v budúcom roku priznať približne 29 tisíc starobných dôchodkov, ktorých priemerná výška by mala dosiahnuť 534 eur.

Predčasných starobných penzií by mala poisťovňa priznať 12,3 tisíca s priemernou sumou 456 eur a invalidné penzie by malo v budúcom roku dostávať 17,1 tisíca nových poberateľov, pričom ich priemerná výška by mala predstavovať 280 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020, ktorý by mal na nadchádzajúcej schôdzi schvaľovať parlament.

Výška dôchodku pre spokojný život? Do hranice 658,50 eura spadá na Slovensku 90 percent dôchodcov. Na konci januára bol priemerný dôchodok 456,20 eura. Aká by podľa vás dnes mala byť výška dôchodku pre skromný, ale spokojný život na penzii? do 500 eur medzi 500 až 600 eurami medzi 600 až 700 eurami medzi 700 až 800 eurami medzi 800 až 900 eurami medzi 900 eurami a 1000 eurami nad 1000 eur Zobraziť výsledky ankety medzi 700 až 800 eurami 24,6% nad 1000 eur 19,4% medzi 600 až 700 eurami 16,5% medzi 900 eurami a 1000 eurami 16,3% medzi 800 až 900 eurami 15,2% medzi 500 až 600 eurami 6,1% do 500 eur 2,0%

Na dôchodky by malo v budúcom roku smerovať vyše 7,62 miliardy eur, z toho 6,67 miliardy eur by malo ísť na vyplácanie starobných a predčasných starobných penzií a takmer 954 miliónov eur na invalidné dôchodky. Valorizácia dôchodkov od 1. januára budúceho roka by si mala vyžiadať 218,7 milióna eur.

Od budúceho roka sa starobné dôchodky zvýšia najmenej o deväť eur a predčasné starobné dôchodky o minimálne 8,70 eura. Starobné penzie vyššie ako 310,30 eura a predčasné starobné dôchodky nad 300 eur však stúpnu percentuálne, a to o 2,9 %. Invalidné penzie s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % pôjdu nahor najmenej o 7,60 eura. Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 262 eur, zvýši sa o 2,9 %. Invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 % vzrastú aspoň o 4,30 eura, o 2,9 % sa zvýšia v prípade, ak presiahnu 148,20 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 5,80 eura. Ak tieto penzie budú vyššie ako 200 eur, stúpnu o 2,9 %. Sirotské dôchodky majú garantované zvýšenie aspoň o 2,70 eura. O 2,9 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 93,10 eura.

Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodky na Slovensku zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak je však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu. Od roku 2022 sa tento mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie.