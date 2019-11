Rastú platy aj počet štátnych úradníkov

„Bez razantnejšieho rastu platov nebude mať o pár rokov kto robiť na slabo platených štátnych pozíciách,“ upozornil analytik Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. V rozvinutých regiónoch Slovenska má štát problém nájsť dostatok ľudí aj na verejnosťou stále prestížne vnímané povolania policajtov a vojakov. Z mladých vysokoškolsky vzdelaných ľudí sa po skončení univerzity práve pre nízke nástupné platy málokto rozhodne živiť ako učiteľ. Pritom práve kvalitné vzdelanie má byť kľúčom k úspechu pri transformácii Slovenska z výrobného hospodárstva na ekonomiku postavenú na vede a výskume.

Popri potrebnom zvyšovaní platov štát v tichosti zvyšuje aj počty nepotrebných štátnych úradníkov. Počet ľudí pracujúcich vo verejnej správe má v roku 2020 stúpnuť o 1 099 osôb, na 427 222 zames­tnancov. Pri pohľade na očakávané príjmy zo sociálnych a zdravotných odvodov má počet štátnych úradníkov v budúcom roku stúpnuť ešte viac, a to až o 2 068 ľudí.

„Náklady na štátnu správu na Slovensku od roku 2014 výrazne rastú a jeden pracovný deň štátnych zamestnancov stojí v tomto roku štátny rozpočet 32 miliónov eur,“ povedal Tibor Gregor, riaditeľ Klubu 500.

Vývoj počtu štátnych zamestnancov 2017 413 443 2018 416 245 2019 426 123 2020 * 427 222 * odhad

Nepotrebných štátnych úradníkov sa bez väčších úspechov snažilo v posledných rokoch zbaviť ministerstvo vnútra realizovaním reformy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). V rámci nej boli zrušené napríklad krajské úrady a väčšinu potrebných dokumentov si občania vybavia v novovytvorených jednotných kontaktných miestach. Zároveň štát investoval viac ako miliardu eur z eurofondov do on-line komunikácie s občanmi. Napriek tomu počet ľudí pracujúcich pre štát neustále rastie a v rozmedzí rokov 2017 až 2019 stúpol počet štátnych zamestnancov zo 413 443 na 426 123 ľudí.

Práve vysoký počet štátnych zamestnancov zabraňuje razantnejšiemu zvyšovaniu platov kvalitných ľudí. So súčasnou výškou miezd nie sú spokojní ani samotní štátni úradníci.

Denník Pravda oslovil Ľudmilu, ktorá pracuje na mestskom úrade na severe Slovenska. „Áno, od začiatku roka mi pridali 100 eur, ale aj tak to nie je bohviečo,“ povedala. Tá nemá veľké očakávania ani od budúcoročného zvyšovania miezd, „niektorým znížia plat, iným pridajú,“ dodala Ľudmila.

Kolektívna zmluva podpísaná medzi odbormi a vládou garantuje zamestnancom 10-percentný rast tabuľkových platov. Samotná výška odmien ostáva na rozhodnutí zamestnávateľa. Menej peňazí môžu mať na budúci rok len tí ľudia, ktorým spomínaný rast tabuľkových platov nevykryje škrtnuté odmeny.

Najhoršie platy majú ľudia pracujúci pre štát na nízkokvalifiko­vaných pozíciách. Najnižšia tabuľková trieda sa v tomto roku začína na sume 520 eur a v budúcom roku 572 eur. To je pod úrovňou minimálnej mzdy, ktorá sa v roku 2019 začína na sume 520 a v roku 2020 stúpne na 580 eur. Podľa zákona musia štátne inštitúcie sumu chýbajúcu do minimálnej mzdy vyplácať zamestnancom formou mesačných odmien.

Napriek tomu sú náklady na platy štátnych zamestnancov práve pre ich vysoký počet obrovské. „Osobné náklady na štátnu a verejnú správu sú takmer 10 miliárd eur za rok. To znamená, že ak sa bavíme o tom, či Slovensko má mať deficit pol miliardy alebo 1,5 miliardy eur, a na druhej strane zamestnávame 427-tisíc zamestnancov v štátnej a vo verejnej správe, tak tu máme jeden z hlavných, efektívnych a účinných spôsobov, ako môžeme dostať nulový deficit alebo ako môžeme získať zdroje na to, aby sme riešili problémy, ktoré Slovensko trápia,“ uviedol Gregor.

Ten vidí východisko v optimalizácii počtu zamestnancov v štátnej správe „vidíme priestor na to, ako ušetriť a dosiahnuť nulový deficit alebo získať zdroje na to, aby sme riešili problémy, ktoré Slovensko najviac trápia. Kým na Slovensku viac ako 19 percent zo všetkých zamestnancov pracuje v štátnej správe, v Japonsku je to len necelých šesť percent. Pokiaľ by Slovensko malo rovnako výkonnú štátnu správu ako napríklad Japonsko, počet zamestnancov by mohlo znížiť o 280-tisíc. Štátny rozpočet by ušetril 6,4 miliardy eur,“ povedal.

V tomto roku sa zo štátneho rozpočtu na platy zamestnancov minie 8,4 miliardy eur a v budúcom takmer 9,2 miliardy eur. Takmer desať miliárd eur plánuje štát na mzdy vynaložiť už v roku 2022.

So zvyšovaním počtu zamestnancov počítajú v budúcom roku viaceré štátne inštitúcie. Na ministerstve spravodlivosti sa zvýši počet úradníkov o 142 osôb, Generálna prokuratúra prijme 55 prokurátorov či Úrad pre verejné obstarávanie zamestná 40 nových ľudí. Územná samospráva očakáva medziročný nárast zamestnancov o 1 940 osôb. V regionálnom školstve samospráv sa predpokladá navýšenie pedagogických a odborných zamestnancov o 145 ľudí. Naopak, s prepúšťaním sa počíta v Železniciach Slovenskej republiky, kde má prísť o prácu o 1 090 osôb, v štátnych zdravotníckych zariadeniach je to 641 osôb, v Národnej diaľničnej spoločnosti 162 osôb.