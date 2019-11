Na penzie si štát zobral z iných fondov 1,5 miliardy eur

Výdavky fondu starobného poistenia boli totiž za osem mesiacov tohto roka o 1,65 miliardy eur vyššie ako príjmy tohto fondu. Nedostatok prostriedkov na výplatu starobných a predčasných starobných penzií poisťovňa vykryla sumou 761 miliónov eur z rezervného fondu solidarity, ďalších 435 miliónov eur smerovalo na starobné a predčasné starobné dôchodky z fondu invalidného poistenia, sumou 175 miliónov eur pomohol fond poistenia v nezamestnanosti a zvyšných 106 miliónov eur tvorila výpomoc z prebytkových fondov úrazového a garančného poistenia. Vyše 287 miliónov eur zostalo vo fonde starobného poistenia ako prebytok z minulého roka. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne ku koncu augusta tohto roka.

Výdavky fondu starobného poistenia, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca starobné a predčasné starobné penzie, za osem mesiacov tohto roka dosiahli 4,26 miliardy eur. Príjmy tohto fondu však boli len na úrovni 2,61 miliardy eur. Poisťovňa tak musela rovnako ako v predošlých rokoch vykrývať výdavky na starobné a predčasné starobné dôchodky aj z príjmov z odvodov, ktoré boli pôvodne určené na vyplácanie invalidných dôchodkov, dávok v nezamestnanosti, či úrazových a garančných dávok.

Parlament by sa mal na schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra tohto roka, zaoberať v druhom čítaní návrhom novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za Most-Híd. Novela zákona reaguje práve na vykrývanie deficitu v starobnom dôchodkovom fonde prebytkami z rezervného fondu solidarity. Pre nesprávne nastavený vzorec Sociálna poisťovňa podľa strany Most-Híd v súčasnosti sporiteľom priznáva nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. „Spôsobené je to tým, že pri výpočte dôchodku sa nezohľadňujú odvody do rezervného fondu solidarity, ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia, teda predovšetkým na výplatu starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov,“ uviedli poslanci za Most-Híd.

Poslanci za Most-Híd navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, pre účasť v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. Dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa pre účastníkov druhého piliera krátia z dôvodu, že časť ich penzijných odvodov smeruje na ich osobné účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach. „Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne,“ tvrdia poslanci za Most-Híd. Ak by parlament ich návrh novely schválil, dôchodok zo Sociálnej poisťovne by tak takémuto sporiteľovi stúpol o 13 eur mesačne.