Rozdelení aj pri účtoch. Česi majú lacnejšie potraviny, Slováci služby

Pri cene základných služieb je situácia opačná. V kúpnej sile pri vode a zemnom plyne sú na tom dnes Slováci lepšie ako Česi, v prípade druhej komodity dokonca takmer o štvrtinu. Zároveň si Česi aj Slováci z priemerného platu môžu dovoliť kúpiť menej vody a plynu ako pred 30 rokmi. Voda je dnes pre Čechov dokonca drahšia viac než desaťnásobne. Iba elektrická energia v súčasnosti vychádza v prepočte na mzdu lacnejšie ako v 80. rokoch.

„Slovensko bolo pred rozdelením v priemere chudobnejšie, a tento stav pretrváva aj dnes, aj keď sa na Česko dlhodobo doťahuje,“ uviedol k výsledkom analýzy Matěj Homola, výkonný riaditeľ TopForex. Štruktúra výdavkov u oboch krajín je podľa Homolu v súčasnosti takmer rovnaká. „Od roku 1989 výrazne klesli náklady na potraviny a spotrebný tovar, naopak, oveľa drahšie sú služby. Prijatie eura na Slovensku na tento vývoj nemalo vplyv,“ dodal.

Pocit mnohých ľudí, že za socializmu bolo lacnejšie, podľa analytikov vyvracajú čísla. Porovnanie do veľkej miery skresľujú absolútne hodnoty cien, ktoré boli nižšie, ale výrazne nižšie boli aj mzdy, ako aj dostupnosť tovaru. „Pokles kúpnej sily v Česku pri niektorých službách, ako je dodávka plynu alebo vody, ukazuje na to, že ceny rastú hlavne tam, kde je vysoká regulácia. Dôvodom môžu byť aj ekologické opatrenia, ľahký výber daní alebo, jednoducho, monopolné postavenie,“ komentoval závery Michal Hejl, analytik z CETA, a doplnil: „Naopak, tam, kde je konkurencia vrátane trhu so základnými potravinami, sa takmer vždy kúpna sila obyvateľov zvyšuje.“

Po troch desaťročiach od roku 1989 si môže Slovák za priemerný plat kúpiť spravidla niekoľkonásobok objemu základných potravín, ako si mohol kúpiť v čase socializmu. Na skúmanej vzorke potravín najmarkantnejšie vzrástla kúpna sila obyvateľov pri hydine, a to 3,9-násobne, pri cukre 3,6-násobne, pri vajciach 2,4-násobne a 1,6-násobne vzrástla kúpna sila pri párkoch. „Jedinou výnimkou zo základných potravín, pri ktorej je dnes kúpna sila obyvateľov slabšia ako v roku 1989, je mlieko, ktorého sme si mohli za socializmu kúpiť zhruba o 15 % viac ako dnes. Toto porovnanie, samozrejme nezohľadňuje vývoj kvality produktov, ich balenie a dostupnosť, ktorá je s vtedajším obdobím neporovnateľná,“ uzavreli analytici.