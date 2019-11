Saudi spúšťajú predaj najziskovejšej spoločnosti na svete

Saudi Aramco nemôže predávať akcie priamo investorom v USA a na iných trhoch, transakcia je obmedzená na občanov Saudskej Arábie a zahraničné inštitúcie, ktoré môžu investovať do akcií na saudskoarabskej bur­ze.

Koncern v nedeľu oznámil, že plánuje predať 1,5-percentný podiel, čiže približne tri miliardy akcií. Úvodné cenové rozpätie je 30 až 32 rialov (7,17 až 7,64 eura), čím hodnota IPO dosiahne 96 miliárd rialov (23,2 miliardy eur). Potenciálna trhová hodnota spoločnosti sa tak podľa agentúry Reuters pohybuje v rozpätí 1,6 až 1,7 bilióna USD.

Rozsah IPO by mohol byť väčší, ak by koncern využil možnosť predať 15 % nad rámec súčasnej ponuky. Saudi Aramco by tak mohol prekonať rekordný akciový debut čínskeho gigantu Alibaba v hodnote 25 miliárd USD na newyorskej burze v roku 2014.

Saudi Aramco je najziskovejšia spoločnosť sveta. Na budúci rok plánuje vyplatiť dividendy v hodnote 75 miliárd USD, čo je päťnásobok dividendy technologického koncernu Apple, najväčšej firmy v indexe S&P 500. Tieto dividendy sú však neisté vzhľadom na očakávaný pokles dopytu po rope od roka 2025, ku ktorému dôjde v dôsledku opatrení zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov a rozmachu elektrickej mobility.

Ponuka akcií bude veľkým lákadlom pre občanov Saudskej Arábie, ktorí môžu získať celkovo 0,5-percentný podiel. Malí a súkromní investori si môžu akcie upísať do 28. novembra, inštitucionálni investori majú čas do 4. decembra.