Masívne zvýšte verejné investície, volajú spoločne nemecké firmy aj odbory

Neobvyklý spoločný krok najvplyvnejšej priemyselnej lobistickej skupiny v Nemecku a najväčšej odborovej organizácie v krajine ukazuje, kam sa až posunula verejná debata v krajine, ktorá je už dlhšie „posadnutá politikou čiernej nuly“ v rámci rozpočtu, teda žiadneho nového dlhu.

Vzhľadom na to, že nemecká ekonomika sotva rastie a náklady Berlína na pôžičky sú rekordne nízke, kancelárka Angela Merkelová a minister financií Olaf Scholz čelia rastúcemu tlaku doma aj v zahraničí, aby upustili od svojho záväzku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Ten totiž obmedzuje zvyšovanie verejných výdavkov.

„Nejde v prvom rade o boj proti príznakom recesie, ale skôr o riešenie hlboko zakorenených príčin slabého rastu,“ uviedol prezident BDI Dieter Kempf. A dodal, že vláda musí udržať a zlepšiť pozíciu Nemecka ako sídla pre firmy, aby zabezpečila dlhodobú prosperitu a zamestnanosť.

Podľa Kempfa by mala vláda zvýšiť verejné investície do digitálnej a dopravnej infraštruktúry o pol percentuálneho bodu z celkovej produkcie hospodárstva. To predstavuje približne 16 miliárd eur ročne. Federálny rozpočet predpokladá investície do roku 2020 vo výške 43 miliárd eur.

Šéf DGB Reiner Hoffmann zase uviedol, že dlhodobý program verejných investícií je jediný spôsob, ako zabezpečiť udržateľnosť nemeckého modelu hospodárskeho rastu a s ním aj dobre platené pracovné miesta.

„Nemôžeme si už dovoliť ohrozovať prosperitu budúcich generácií takou zastaranou infraštruktúrou a nedostatočne financovaným vzdelávacím systémom,“ uviedol Hoffmann a dodal, že vyššie verejné investície by tiež posilnili sociálnu súdržnosť a podporili rovnaké životné podmienky v celej krajine.

Nemecká štátna rozvojová banka KfW odhaduje, že obce v celej krajine potrebujú verejné investície vo výške 138 miliárd eur.

Posilnenie nemeckých investícií by bolo pozitívne aj pre širšiu eurozónu. Nová prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová tiež poukázala na Nemecko a označila ho za krajinu, ktorá by mohla využiť svoje rozpočtové prebytky na podporu rastu celého bloku.