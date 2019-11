Sulík chce rozpočtové provizórium, deficit je vraj vycucaný z prsta

Potvrdzujú to podľa neho aj odhady relevantných inštitúcií, keď napríklad Európska komisia prognózuje náš budúcoročný deficit na 1,2 % HDP, NBS hovorí o 1,5 % HDP a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť identifikovala dokonca riziká, ktoré môžu schodok vyhnať až na 1,8 % HDP. Takýto návrh preto podľa neho nemá zmysel schvaľovať a lepšie riešenie by bolo ísť podľa provizória, teda podľa rozpočtu schváleného na tento rok.

„Preto by bolo ďaleko lepšie, ako prijať rozpočet, kde je oprávnená obava, že ten skutočný dlh bude tri a pol krát väčší, ako to čo si tam minister Kamenický napísal, tak ísť podľa toho provizória,“ povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že jeho strana preto rozhodne za návrh rozpočtu nezahlasuje. „To nemá zmysel. Kebyže vo mne je tá miera teatrálnosti, akú má Robert Fico, tak teraz ho tu teatrálne trhám ten rozpočet. To sú naozaj hausnumerá. To je urážka parlamentu takéto niečo predložiť do Národnej rady SR,“ dodal.

Ministerstvo financií už minulý týždeň na zverejnené hodnotenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť reagovalo, že pomenované riziká vníma. Rezort však tvrdí, že tieto sa v minulosti nikdy všetky nenaplnili. Rozpočet pritom ministerstvo stále považuje za prioritu a jeho záujmom je, aby bol schválený v súlade so všetkými pravidlami. Pripomína pritom, že do rozpočtu boli zapracované vládne opatrenia v objeme takmer 940 mil. eur, pričom na zníženie ich negatívnych dopadov boli prijaté reštriktívne opatrenia vo výdavkoch v objeme takmer pol miliardy eur.