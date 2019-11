MHD zadarmo bude v Komárne aj pre cezpoľných

Ľudia v Komárne v autobusoch zatiaľ platia, od Nového roka by sa to však malo zmeniť.

Mesto Komárno sa chystá zaviesť novinku, ktorú ľudia určite ocenia. Už od začiatku budúceho roka by mohli po uliciach Komárna premávať autobusy mestskej hromadnej dopravy, ktorú v meste zabezpečuje spoločnosť Arriva, zadarmo, a to nielen pre miestnych, ale aj pre návštevníkov. Radnica si od takéhoto kroku sľubuje zlepšenie stále sa zhoršujúcej zahustenosti dopravy v meste.

„Ja si myslím, že súčasťou moderného mesta je aj moderná mestská hromadná doprava. Tu v Komárne sa snažíme reagovať na trendy, pretože počet cestujúcich v autobusoch klesá a ten rozdiel, celkovú sumu, musí dotovať mesto. Tá suma každým rokom narastá a aj preto sme sa snažili vymyslieť taký model, ktorý by bol efektívnejší,“ konštatuje primátor mesta Béla Keszegh. Ten dodáva, že vedenie mesta sa snaží dosiahnuť, aby ľudia viac využívali mestskú hromadnú dopravu. Dôvodom je aj zhoršujúca sa situácia v meste a neustále zápchy.

„Ani dostatok parkovacích miest nemáme, tak ako skoro každé mesto na Slovensku a v Európe,“ doplnil primátor. Kým teraz sa jedna rodina do práce vozí aj dvoma autami, pričom v každom aute sedí jeden človek, mesto chce dosiahnuť, aby títo ľudia prestúpili radšej na autobus a autá nechali doma.

„V Komárne preto robíme dosť viditeľné a jednoznačné kroky k tomu, aby sme podporili mestskú hromadnú dopravu, ale aj cyklodopravu. Napríklad aj ja sám chodím do práce na bicykli,“ dodáva primátor s tým, že v meste je pomerne lacná taxislužba a autobusmi chcú konkurovať aj jej.

Pre mesto autobusy zadarmo nebudú lacnou záležitosťou. Náklady na takýto „špás“ majú vyrátané na približne tristotisíc eur. Vlani pritom mesto dostalo do mestskej kasy za cestovné na autobusoch 38-tisíc eur a vynaložené náklady mesta boli viac ako 260-tisíc eur. „Keď už ale do toho investujeme takú sumu, tak chceme, aby ľudia skutočne autobusy aj využívali, aby boli plné a aby to malo zmysel,“ uvádza Keszegh s tým, že zavedenie takejto novinky bude prínosom najmä pre sociálne „citlivejšiu“ skupinu, teda pre ľudí, ktorí chodia do práce, ale pracujú za nízku mzdu, pre študentov aj dôchodcov.

Mesto sa nespolieha na to, že ľudia budú cestovať starými autobusmi miesto toho, aby využili vlastné pohodlné autá a investovať preto chce aj do obnovy vozového parku. „Už teraz prebieha nové verejné obstarávanie kvôli tomu, že chceme novšie autobusy a lepšie služby ako je napríklad GPS alebo klimatizácia,“ konštatuje primátor s tým, že mesto uvažuje aj nad smartpanelmi, vďaka ktorým by dostal cestujúci do mobilného telefónu informáciu o tom, kde presne sa v aktuálnom momente autobus nachádza a koľko naň teda musí čakať, a tiež nad wi-fi. Mesto už využilo granty a v južnej časti mesta bude premávať prvý elektroautobus.

Investovať chcú aj do vyšších platov šoférov, aby motivovali budúcich zamestnancov, keďže tých je nedostatok, aj preto vedenie mesta počíta s tým, že náklady môžu poľahky presiahnuť nimi stanovenú hranicu. Mesto tiež analyzuje vyťaženosť súčasných liniek, aby mohlo prípadne posilniť spoje, ktoré sú najvyťaženejšie. „Zatiaľ to však vyzerá tak, že autobus nie je veľmi „cool“ dopravný prostriedok, ale dúfam, že v budúcnosti takéto cestovanie trendy bude,“ uzavrel primátor.

Ľudia sú informáciou, že autobusy budú v Komárne zadarmo, milo prekvapení. „Nie som z Komárna, ale občas sem zájdem. Určite ich budem využívať, len sa mi nechce veriť tomu, že budú naozaj úplne zadarmo,“ povedala Patrícia z obce Dulovce. „Ak bude Komárno prvým mestom na Slovensku s bezplatnými autobusmi, tak je to skvelá vec,“ konštatuje aj Marta z Hurbanova. „Zadarmo? Naozaj? My cestujeme s manželkou do práce autom, obaja pracujeme v jednej fabrike, ale ak budú autobusy zadarmo, tak aspoň ušetríme za benzín,“ povedal Pavol Krška z obce neďaleko Komárna.

Snahu vedenia mesta motivovať ľudí, aby namiesto individuálnej dopravy autami využívali mestskú hromadnú dopravu, spoločnosť Arriva, ktorá dopravu pre mesto zabezpečuje, víta. „Veríme, že obyvatelia Komárna bezplatnú MHD ocenia a prispejú tak k lepšej dopravnej situácii, i k zlepšeniu životného prostredia v meste,“ povedala riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva na Slovensku Petra Helecz.