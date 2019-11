O vlakovú trať Bratislava - Komárno má záujem päť dopravcov

Do súťaže na výber prevádzkovateľa vlakov vo verejnom záujme na železničnej trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno sa prihlásilo päť záujemcov.

V poradí druhý tender v rámci liberalizácie osobnej vlakovej dopravy vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR začiatkom októbra. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť uplynula v piatok 15. novembra. Na frekventovanej trati jazdia od marca 2012 vlaky súkromného dopravcu RegioJet, pričom aktuálne platná zmluva sa končí v decembri 2020. Ako v utorok informoval rezort dopravy v tlačovej správe, od roku 2021 môže na trať medzi Bratislavou a Komárnom nastúpiť úspešný uchádzač, ktorý vzíde z verejnej súťaže. Vlaky s dotáciou štátu tam bude prevádzkovať nasledujúcich desať rokov.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) ocenil, že liberalizácia sa uskutočnuje pozitívnym smerom a dopravcovia prejavujú svoj záujem. „Ide o veľmi frekventovanú trať, preto verím, že verejná súťaž potvrdí všetky naše zámery, aby sme priniesli na železnice vyššiu kvalitu a ľudia budú spokojní,“ povedal Érsek. Splnenie podmienok v súťaži bude teraz hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Dopravcovia, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, dostanú detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov, cestovné poriadky či finančné podmienky.

„Nový dopravca by mal byť známy do konca roka 2019,“ priblížila rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Zámer vyhlásiť verejnú súťaž na trati Bratislava – Komárno ministerstvo dopravy zverejnilo pred viac ako rokom v európskom vestníku. „Celkom 95-kilometrová trať patrí k mimoriadne vyťaženým a záujem o dopravu tam v posledných rokoch neustále narastá. Dôvodom sú najmä pribúdajúce obytné zóny v okolí hlavného mesta, pričom každodenné dochádzanie vlakom do práce či škôl sa stáva najrýchlejším a najpohodlnejším spôsobom,“ dodala Ducká.

RegioJet potvrdil, že odovzdal dokumentáciu do prvého kola súťaže o dopravcu na trati Bratislava – Komárno. „Máme záujem pokračovať v poskytovaní prepravných služieb na tejto trati, ktorá sa stala skutočným európskym unikátom z hľadiska úspešnosti železničnej dopravy. Vďaka vlakom RegioJet sa táto skôr takmer odpísaná trať stala najvyťaženejšou jednokoľajnou traťou na Slovensku,“ informoval hovorca Holdingu Student Agency a RegioJet Aleš Ondrůj. Počet cestujúcich na trati vzrástol z 800 tisíc v roku 2011 na viac než 4 milióny ročne a celkom na nej cestuje 5 až 7 percent cestujúcich v celej železničnej sieti na Slovensku. „RegioJet tu nasadzuje na najvyťaženejšie spoje, ktorými v špičkách cestuje až 700 cestujúcich, dvojpodlažné veľkokapacitné súpravy,“ dodal Ondrůj.