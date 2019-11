V Česku schválili daň pre veľké internetové firmy. Má byť 7 percent

Zavedenie sedempercentnej digitálnej dane pre veľké internetové firmy, ako sú Facebook alebo Google, v pondelok schválila česká vláda. Informoval o tom jej tlačový odbor. Do štátneho rozpočtu by daň podľa odhadov ministerstva financií mohla priniesť päť miliárd korún ročne. Zákon by mohol začať platiť v priebehu budúceho roka, ministerstvo financií zatiaľ predbežne počíta s polovicou roka 2020. Návrh musí ešte schváliť Parlament a podpísať prezident.