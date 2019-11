Danko by namiesto cigariet zdanil internetové giganty

„Nie je predsa možné, aby veľké internetové giganty na Slovensku len inkasovali príjmy z reklamy a neplatili takmer žiadne dane. Preto vyzývam ministra financií aj predsedu vlády, aby zaviedli digitálnu daň,“ povedal predseda Národnej rady a SNS Andrej Danko. V susednej Českej republike vláda len v pondelok jednohlasne schválila digitálnu daň pre americké on-line giganty Amazon, Apple, Facebook a Google. S príchodom nového roka nadnárodné koncerny zaplatia 7-percentnú daň zo všetkých reklamných príjmov vybraných na území Českej republiky. Nová daň sa zároveň týka len podnikov s globálnym obratom nad 750 miliónov eur a nezasiahne české internetové médiá.

„Na základe pripomienok zo strany odbornej verejnosti sme sa rozhodli vylúčiť z návrhu zákona tie spoločnosti, v ktorých je poskytovanie zdaňovaných služieb len zlomkom podnikateľskej činnosti. Dani tak nebudú podliehať napríklad automobilky, ktoré umiestňujú platenú reklamu na chytré obrazovky v automobiloch,“ priblížila česká ministerka financií Alena Schillerová (ANO). Platnosť novej dane bude len do roku 2024 a Česi dúfajú, že v najbližších štyroch rokoch príde k zavedeniu celoeurópskej digitálnej dane.

Tá momentálne nevyzerá príliš reálne, keďže proti tvrdšiemu zdaneniu amerických on-line gigantov je Donald Trump. Väčšina peňazí zarobených v Európskej únii totiž končí priamo v Spojených štátoch amerických. Prípadná celoeurópska daň môže amerického prezidenta vyprovokovať k zavedeniu vysokých ciel na európske automobily. Strata najväčšieho trhu sveta by ublížila hlavne nemeckej, ale aj českej a slovenskej ekonomike.

„Celková globálna daňová sadzba spoločnosti Google sa posledných 10 rokov pohybuje na úrovni približne 23 percent, čo zodpovedá priemernej zákonnej sadzbe členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá sa pohybuje na úrovni 23,7 percenta. Väčšina týchto daní je splatná v Spojených štátoch, kde náš biznis vznikol a kde vyvíjame väčšinu našich produktov a služieb,“ uviedol viceprezident Googlu pre vzťahy s vládami a verejnosťou Karan Bhatia. Priamo na Slovensku mala spoločnosť Google Slovakia minulý rok oficiálne tržby vo výške 1,5 milióna eur a zisk 64¤940 eur.

Ministerstvo financií plánovalo v budúcom roku získať viac peňazí do rozpočtu napríklad vyšším zdanením cigariet. To v parlamente zastavil práve Andrej Danko, ktorý sa s koaličnými partnermi nakoniec dohodol na zvýšení a predĺžení bankového odvodu. V súčasnosti sa národniari obávajú, že pre nedostatok zdrojov Sociálna poisťovňa nebude v budúcom roku vyplácať vyššie minimálne dôchodky. „Podľa môjho názoru by to bol trestný čin,“ povedal Danko.