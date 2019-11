Verejná osobná doprava na Slovensku na seba nenadväzuje a je chaotická

Jednotlivé druhy verejnej osobnej dopravy si konkurujú. Súčasný stav dopravy je preto chaotický, chýba koordinácia spojov. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré to chce zmeniť návrhom zákona predloženým na novembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Návrhom zákona chcú riešiť niektoré problémy vo verejnej osobnej doprave. Vlaky a autobusy musia podľa poslanca OĽaNO Jána Marosza na seba nadväzovať. Problémom je podľa neho to, že prímestskú dopravu si objednávajú kraje, kým vlaky zasa štát.

„Tento náš návrh zákona rieši aj postupnú integráciu dopravy na Slovensku,“ priblížil Marosz na stredajšej tlačovej konferencii. Rôznymi druhmi verejnej osobnej dopravy by malo byť podľa neho možné s jedným cestovným lístkom cestovať po celom Slovensku.

Hnutie navrhuje vznik Národnej dopravnej agentúry, ktorá by zastrešovala objednávanie dopravy. Jej základným nástrojom by bol plán dopravnej obslužnosti pre celé Slovensko. Táto agentúra by z centrálnej úrovne objednávala len diaľkové a medziregionálne spoje a kontrakty na regionálne spoje by mali obstarávať regionálne pracoviská vo svojej kompetencii. To by malo zabezpečiť, aby si vlaky a autobusy nekonkurovali, ale spolupracovali.

Vznikol by tak nový úrad, hnutie však deklaruje, že by nevzniklo ani jedno miesto navyše. „Ľudia, ktorí zodpovedajú za objednávanie dopravy na ministerstve a na samosprávnych krajoch, by prešli pod dopravnú autoritu,“ predpokladá Jiří Kubáček, ktorý sa v OĽaNO venuje oblasti dopravy.

Súčasne poukázal na to, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala pripraviť podmienky pre vznik dopravnej autority, ktorá by zastrešila objednávanie výkonov vo verejnom záujme a zabezpečila synchronizáciu spojov. To sa však podľa neho doposiaľ nestalo. „Systém verejnej dopravy je i naďalej chaotický. Vlaky a autobusy na seba i naďalej nenadväzujú a mnohí cestujúci radšej jazdia autami, ako keby mali ísť vlakom, na ktorý nemajú prípoj,“ dodal.