Štátny rozpočet ohrozuje aj nesprávne vypočítaný osobitný odvod, vyhlásila SaS

Štát bude musieť vrátiť prepravcovi plynu Eustream na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR časť mimoriadneho odvodu vo výške viac ako 70 miliónov eur. To ešte viac zvýši schodok štátneho rozpočtu. Slovensku v budúcnosti hrozia podobné súdne spory, ktoré by mohli štát pripraviť spolu o približne miliardu eur. Povedali to v stredu predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík a poslanec liberálov Karol Galek.