Ťahanica o peniaze. Štát a Taliani si vyčísľujú účty za tunel Višňové

Medzinárodná komisia pre riešenie sporov v súvislosti s pozastavenou stavbou D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala uznala doterajšiemu zhotoviteľovi, združeniu firiem Salini Impregilo a Dúha nárok na predbežný položku vo výške 7,8 milióna eur za nadvýlom v tuneli. Zároveň určila obom stranám dopočítať hodnotu nároku. Informovala o tom v stredu NDS s tým, že bývalý zhotoviteľ doteraz predložil komisii pre riešenie sporov z pôvodných nárokov jediný nárok vo výške 52,6 milióna eur.

„NDS teraz spolu so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy (7,8 milióna eur) už v doterajších platbách zhotoviteľovi uhradila. NDS predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý zhotoviteľ, a nie NDS,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby komisia zamietla.

„Aktuálne rozhodnutie komisie pre riešenie sporov pre stavbu D1 Lietavskú Lúčka – Dubná Skala má 209 strán, nejde o posledné rozhodnutie komisie, a preto sa dnes nedá s konečnou platnosťou hovoriť o tom, ktorá strana doplatí tej druhej,“ podotkla Michalová. Niekdajší zhotoviteľ minulú jeseň požadoval od NDS platbu vo výške 120 miliónov až 160 miliónov eur nad rámec platného kontraktu. „Navýšenie ceny nevedel odôvodniť žiadnym legálnym spôsobom, nepredložil žiadnu relevantnú dokumentáciu ani oprávnený nárok a zároveň nevedel garantovať dokončenie úseku po poskytnutí týchto dodatočných peňazí,“ priblížila Michalová.

Komisia o nároku NDS zatiaľ nerozhodovala. NDS od bývalého zhotoviteľa bude požadovať desiatky miliónov eur. „Napríklad, ak komisia uzná, že bývalý zhotoviteľ neprerazil tunelové rúry v stanovených termínoch, len za nesplnenie týchto míľnikov NDS dostane 12 miliónov eur. Všetky svoje nároky má NDS kryté podľa dohody o ukončení bankovou zárukou vo výške 40,6 milióna eur,“ dodala Michalová.

NDS plánuje onedlho vyhlásiť stavbármi netrpezlivo očakávané verejné obstarávanie na dostavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala formou súťažného dialógu. Podmienkou začatia tendra na dokončenie päť rokov rozostavaného úseku diaľnice s tunelom Višňové pri Žiline je podľa diaľničiarov ukončenie kontroly súťažných podkladov na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a získanie súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV). NDS hľadá nového zhotoviteľa stavby namiesto taliansko-slovenského združenia firiem Salini Impregilo a Dúha, keďže neboli schopné pokračovať v prácach, ktoré začali ešte v lete 2014 a mali ich dokončiť pôvodne do konca tohto roka. Diaľničiari sa preto so združením dohodli na ukončení zmluvy o dielo.

NDS už prerokovala súťažné podklady pre tento tender s agentúrou Jaspers pri Európskej komisii, Útvarom hodnoty za peniaze a do diskusie bol zapojený aj inštitút INEKO. „NDS predložila dokumentáciu na ex ante kontrolu na ÚVO a zároveň na kontrolu na ministerstvo dopravy a výstavby. Podklady boli zverejnené na pripomienkovanie na stránke ÚVO s cieľom konať maximálne transparentne a motivovať s dostatočným predstihom stavebné spoločnosti k účasti pri samotnej súťaži, ako aj túto súťaž maximálne urýchliť,“ uviedla nedávno pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Diaľničiari následne vyhlásia súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové 7,5 km.

NDS skôr odhadla celkové náklady na dostavbu diaľnice s tunelom Višňové vo výške do 540 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to zhruba o 130 mil. eur viac, ako bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu celého úseku (409,8 mil. eur bez DPH). Po podpise zmlúv v závislosti od priebehu súťaží, predbežne v roku 2020, budú následne obnovené práce na úseku. Hotové by mali byť do roku 2023, aby bolo možné na ich financovanie použiť peniaze Európskej únie z tohto programového obdobia.