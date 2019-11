Fed nepočúva Trumpa, členovia jednomyseľne odmietli záporné sadzby

Predstavitelia americkej centrálnej banky Fed minulý mesiac odmietli myšlienku zníženia úrokových sadzieb do záporného teritória, čo od nich prezident Donald Trump veľakrát požadoval. Ukázala to zápisnica z ich zasadania, ktorá bola zverejnená v stredu

Strážcovia americkej meny na stretnutí 29.-30. októbra tiež skonštatovali, že najväčšia svetová ekonomika sa javí ako „odolná“ aj napriek pretrvávajúcim globálnym problémom. Pripustili však, že riziká vrátane obchodného sporu s Čínou zostávajú "zvýšené“.

Fed minulý mesiac znížil referenčnú úrokovú sadzbu, už tretíkrát v tomto roku, a to na 1,5 – 1,75 %.

Prezident Trump neúnavne útočil na centrálnu banku a požadoval nižšie a dokonca záporné úrokové sadzby, pričom tvrdil, že relatívne vysoké úroky v USA znevýhodňujú krajinu voči slabším ekonomikám v Európe a Ázii. Zo zápisnice z rokovania Fedu však vyplynulo, že za súčasných okolností pred nimi americkí centrálni bankári „zatvorili dvere“.

„Všetci účastníci sa domnievali, že záporné úrokové sadzby sa v súčasnosti v Spojených štátoch nejavia ako atraktívny nástroj menovej politiky,“ uvádza sa v zápisnici. Existuje len „obmedzený priestor“ na prijatie takejto politiky, ktorá jednoznačne nepriniesla úžitok iným krajinám a mohla by mať následky pre bankové pôžičky a výdavky domácností. Záporné sadzby by do finančného systému USA priniesli ‚značnú zložitosť a deformácie‘," uviedli členovia Fedu, ktorí však nevylúčili, že by mohli nastať okolnosti, ktoré by ich prinútili zmeniť svoje postoje.

Americkej ekonomike sa vo všeobecnosti darí dobre a riziko recesie sa v uplynulých týždňoch zmenšilo. No zatiaľ čo pracovný trh a výdavky spotrebiteľov zostávajú silné, firmy sú podľa Fedu naďalej opatrné pri investovaní a vývoz zostáva slabý v dôsledku „neistoty v obchode a pomalého globálneho rastu“.