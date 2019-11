eKasa je bezpečná, rušiť sa nebude. Daniari považujú výhrady za antikampaň

Zverejnené informácie o napadnutí systému hekermi nie sú pravdivé, pretože išlo o príklad individuálnej pokladnice, ktorá po zásahu hekerov neobsahovala všetky prvky, na ktoré bola udelená certifikácia. Systém finančnej správy nijako napadnutý nebol, uviedli pracovníci FS na stredajšom odbornom stretnutí k projektu eKasa.

Finančná správa stretnutie zorganizovala, aby sa vyhla politizácii témy. „Ide totiž o vysoko odbornú tému. Politizovanie tejto témy vníma finančná správa ako súčasť antikampane, ktorú vedú najmä nepoctivé firmy či nepoctiví podnikatelia, ktorým stav so súčasnými registračnými pokladnicami vyhovuje,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.

Podľa hovorkyne sa účastníci zhodli, že projekt má svoje opodstatnenie a je veľmi dôležitým opatrením v boji proti daňovým podvodom. Aj zástupcovia podnikateľov a živnostníkov podľa FS vnímajú, že v starom systéme fungovania pokladníc sú nepoctiví podnikatelia zvýhodnení pred tými poctivými, a tomu má eKasa zamedziť.

„V diskusii zazneli viaceré návrhy na bežné prevádzkové úpravy, ktoré vyplývajú z praxe a z požiadaviek daňových subjektov. Napríklad zástupcovia daňových poradcov riešili potrebu úpravy reportov v eKasa zóne, čo finančná správa zabezpečí,“ dodala Skokanová Projekt eKasa spustila FS začiatkom apríla a posledný termín, do ktorého si musia podnikatelia svoje nové alebo upravené pokladnice do systému pripojiť, je koniec roka. Systém pre údajné porušenie ústavy kritizovali viacerí opoziční poslanci aj samotní podnikatelia. Nedostatok certifikovaných pokladníc donútil Ministerstvo financií SR predĺžiť pôvodný termín pripojenia všetkých pokladníc do systému novelou zákona z konca júna na koniec decembra.