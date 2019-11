Zmätok v pokutách v Petržalke. Zelené aj červené bločky. Pozrite si video

VIDEO: Ako fungujú zelené a červené letáky pre previnilcov? Dozviete sa vo videu TV Pravda.

K 18. novembru bolo v Petržalke vyznačených 61 parkovísk a viac ako 5¤000 parkovacích miest. Na prvý pokus sa podarilo skontrolovať takmer 4 000 z nich, pričom bolo zdokumentovaných zhruba 450 priestupkov. Každý, kto neoprávnene parkoval na miestach vyhradených pre Petržalčanov, dostal za stierač leták, ktorý vodiča upozornil, že na mieste parkuje neoprávnene. Pri prvej kontrole teda parkovalo „načierno“ viac ako desať percent vozidiel.

Mimopetržalčania parkujú „na hulváta“

Počas druhej kontrolnej noci boli skontrolované všetky parkoviská. Zároveň sa podľa Jána Hrčku, starostu Petržalky, zistilo, že zhruba na 5 000 parkovacích miest pripadalo asi 6 000 áut. Zaujímavá však bola skutočnosť, že zo 600 zadokumen­tovaných áut, ktoré parkovali neoprávnene, bolo až 80 percent z nich s bratislavskými ešpézetkami. Kontrolujú sa všetky autá na vyhradenom parkovisku, nie len tie, ktoré stoja priamo v boxoch. „Tým, čo si myslia, že to tak nie je správne, odporúčam, aby si to išli vyskúšať do Rakúska alebo Nemecka,“ zhodnotil Hrčka na sociálnej sieti v utorok nadránom po kontrole.

S autami zaparkovanými mimo boxov na vyhradených parkoviskách sa stretol aj denník Pravda na Znievskej ulici. „Už tretí deň tu nemám kde zaparkovať. Vždy keď prídem z práce, krúžim po parkovisku, a bez výsledku,“ povedal jeden z okolitých obyvateľov. Auto teda nechal zaparkované v strede vyhradeného parkoviska, mimo modrého boxu. Problémom je podľa ľudí aj to, že autá, ktoré nie sú registrované, stoja pri vjazdoch do parkoviska a obmedzujú tak ostatné autá. „Keďže máme na konci parkoviska kontajnerové stojisko, ak trochu fúka, máme bordel po celom sídlisku a denne máme neodvezené smetie,“ sťažoval sa jeden z obyvateľov Petržalky na sociálnej sieti. Problém vojsť či vyjsť z parkoviska je podľa ľudí aj na Wolkrovej, kde autá stoja „na hulváta“ po oboch stranách vjazdu na parkovisko.

Hrčka však na sociálnej sieti uviedol, že keď v utorok, počas tretej kontroly, okolo 21.00 obehol približne 20 parkovísk, na 15 z nich boli voľné aspoň 3 či 4 parkovacie boxy, a na väčšine z parkovísk bolo voľných okolo desať boxov. V lokalitách Starhradská, Švabinského a na Strečnianskej bolo voľných 20 boxov, a zhruba päť parkovísk nemalo voľný ani jeden parkovací box. Počas tretej kontroly sa však zistilo aj to, že niekto presunul pár letákov na iné autá. „Každé auto, na ktoré sme dávali upozornenie my, máme odfotené a zaevidované, takže presne vieme, ktoré sú naša práca a ktoré nie. Ak ste zaregistrovaný alebo čakáte na spracovanie vašej registrácie a našli ste si náhodou leták, tak na 99 percent to nebolo od nás, ale od nejakej dobrej duše, ktorá sa tým večer zabáva. Asi prejdeme od letákov na nálepky, aby sa to nedalo tak ľahko presúvať,“ dodal Hrčka.

Kontroly sú digitálne

Kontroly prebiehajú digitálne. Ešpézetka auta je zosnímaná do mobilnej aplikácie, ktorá vyhodnotí, či auto má, alebo nemá povolenie stáť na vyhradenom parkovisku. Tí, ktorí na parkovisku stoja neoprávnene, dostávajú od kontrolórov zelené a červené letáky s upozornením, pričom na druhej strane je uvedené, ako majú ďalej postupovať. Zelené letáky sú pri prvom upozornení, červené pri druhom. Do budúcnosti by mala kontrola prebiehať tak, že v prípade, ak kontrolór v aplikácii potvrdí, že daná ešpézetka nemá povolenie stáť na vyhradenom parkovacom mieste, automaticky sa odošle notifikácia mestskej polícii.

Všetci, ktorí nemajú žiadosť o parkovanie zamietnutú, teda ich žiadosť čaká na spracovanie, majú status dočasného rezidenta. „Nikto z nich nedostal leták a aktuálny status si vie každý pozrieť v mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke,“ uviedol Hrčka. Zároveň dodal, že mestská časť už dokončuje spracovanie žiadostí donesených osobne, a do konca týždňa by mali byť takmer všetky spracované. „Zdržanie ma veľmi mrzí, ale nikto z týchto ľudí zatiaľ nebol nijako ukrátený,“ dodal starosta. Všetkým čakajúcim bol status dočasného rezidenta predĺžený do pondelka, 25. novembra. Vtedy by už mali byť všetky žiadosti definitívne spracované. „Ak niekto z takýchto čakajúcich (nespracovaných) ľudí dostal náhodou leták, tak sa tak stalo iba omylom alebo z dôvodu, že parkoval na vyhradených parkovacích miestach, kde parkovať nemal,“ dodal Hrčka.