Každý piaty kamión je preťažený. Ničia cesty, spôsobujú nehody

"Vo vyšetrovaní okolností, príčin a miery zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody pokračujeme,“ uviedla pre Pravdu Renáta Čuháková, vedúca oddelenia komunikácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Za prvých deväť mesiacov tohto roka polícia pri kontrole náprav preverila 21 662 kamiónov a uložila 4 188 pokút, z čoho vyplýva, že preťažený bol každý piaty nákladiak.

V rámci Nitrianskeho kraja bolo počas tohto roka vykonaných 158 kontrol na váženie nákladných vozidiel, pričom bolo skontrolovaných celkovo 3¤266 kusov. Z tohto počtu bolo zistené porušenie zákona v 466 prípadoch. Kontroly váženia vykonávajú dve oddelenia mýtnej polície, diaľničné oddelenie a oddelenie cestného dozoru a špeciálnych kontrol Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre.

Nitrianska polícia tvrdí, že venuje intenzívnu pozornosť ceste I/65, tzv. Zlatomoraveckej. Policajti na nej vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. "Vykonávame tu aj špeciálne kontroly zamerané na váženie nákladných vozidiel, dokonca tu boli vykonané aj spoločné špeciálne kontroly v súčinnosti s Krajským dopravným inšpektorátom v Banskej Bystrici,“ povedala Čuháková.

Pokuty za prekročenie prípustnej hmotnosti do 10 % 50 eur nad 10 % do 15 % 90 eur nad 15 % do 20 % 170 eur nad 20 % do 25 % 280 eur nad 25 % do 30 % 390 eur nad 30 % do 35 % 500 eur viac ako 35 % 650 eur

Šéf združenia cestných dopravcov vidí riešenie

Čo hovorí na príčinu nehody v Nitre a možné preťaženie kamióna Pavol Jančovič, prezident združenia cestných dopravcov Česmad?

„Bolo to sklápacie vozidlo so sypkým nákladom za hustého dažďa. To preťaženie neviem či sa podarí preukázať, ale taká logická príčina je, ak sú tam vyjazdené koľaje a vezmeme si, že váha toho materiálu je vysoká, tak aj ťažisko je takisto pomerne vysoko. Stáva sa bežne pri malinkom vychýlení z osí koľají, že sa dostane vozidlo do nábehu na svah a to ho stočí naspäť na ďalší svah a to ho rozkýva, že nie možné technicky a ani nie je v silách vodiča ustáť takéto rozkývanie, keď kinetická energia pôsobí aj dolu svahom.“

Podľa Jančoviča pri preťažení väčšinou nie je prekročená celková váha vozidla, ale prekročí sa preťaženie na nápravu. „Nastáva to z titulu klimatických podmienok, nasneží, naprší alebo pri rozvoze potravín tak, že ako postupne vyložia tovar v jednotlivých predajniach, zostávajúci tovar v prednej časti preťaží nápravu,“ tvrdí Jančovič.

Podľa neho členovia združenia Česmad vedia, že môžu odmietnuť prepravu, ak by preťažili vozidlo. „Minulý rok na náš apel ministerstvo dopravy zaviedlo spoluzodpovednosť odosielateľa pri nakladaní tovaru nielen z pohľadu jeho váhy, ale aj jeho rozmiestnenia, keďže nie je v technických možnostiach vodiča ukladať ten tovar,“ dodáva. Ako by sa dalo jednoducho zamedziť preťažovaniu vozidiel? „Myslím, že všetky polemiky by boli razom ukončené, ak by sa pri všetkých nakládkach, kde je možné preťaženie, tam, kde sa nedajú spočítať palety, balenia napríklad pri sypkých materiáloch, podarilo jednoducho zaviesť povinnosť organizácie, ktorá tovar nakladá, odvážiť vozidlo pri vstupe a pri výstupe, viesť evidenciu. Ak by to bolo elektronicky, nemusíme zastavovať a obmedzovať prepravu políciou a inými kontrolnými orgánmi,“ dodal Jančovič.

Nákladiak preťažený o 14,2 tony

Extrémny prípad zachytili v Bratislave na Rožňavskej ulici, keď bolo vozidlo s maximálnou možnou záťažou 18 ton preťažené o 14,2 tony. Za to mu polícia odobrala evidenčné čísla, zadržala technický preukaz a uložila pokutu vo výške 650 eur. Priestupok bol zároveň podnetom na začatie konania o správnom delikte voči prepravcovi, ako aj voči tomu, kto náklad naložil. V správnom konaní môže byť subjektom uložená pokuta do výšky 3 500 eur.

Pre denník Pravda prehovoril vodič kamióna, ktorý vysvetlil, ako je to so zodpovednosťou vodiča za prípadné preťaženie. "Nemá to ako zistiť,“ povedal Dušan Brigáň, šofér nákladného vozidla na otázku, či vodič vie, koľko mu naložili na korbu. Brigáň povedal, že v moderných vozidlách je namontovaná váha, ktorá vodiča upozorní na preťaženie, ale nie vždy funguje. "Nakladá sa odhadom, nie vždy je však rovnaký objem rovnako ťažký. Mokrá repa, kmeň stromu atď.,“ vysvetľuje Brigáň.

Práca šoféra je stále o obrovskom riziku a už sa vraj ani neoplatí. "Kolega, vodič z nitrianskej tragédie, tak mohol za nehodu spolovice, ak sa potvrdí preťaženie vozidla, spôsobené nakládkou,“ uvažuje Brigáň. Šofér nerozumie preťažovaniu, pretože sa neušetrí skoro nič. "Zvyšuje sa opotrebenie vozidla, pneumatík, stúpa spotreba. Brzdy sú po kratšom čase zničené,“ vyratúva Brigáň.

Netreba zabudnúť na ničenie ciest hlavne v letnom období, keď preťažené kamióny priam vytláčajú asfalt a tvoria sa tak koľaje. Samozrejme, preťažením vozidla sa mení aj jeho správanie. "Zmení sa stabilita vozidla, je viac rozhojdané a má dlhšiu brzdnú dráhu,“ vymenúva Brigáň. Možnosť naložiť ťažší náklad je na zvláštne povolenie, ktoré vydáva polícia. "Ide napríklad o prevoz turbíny, ktorá sa nedá rozrezať, a tak sa musí viezť v celku, aj keď presahuje povolenú hmotnosť,“ vysvetlil Brigáň.