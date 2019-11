Diaľnica zo Slovenska do Česka a Poľska je na dosah

Na úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec je diaľnica vedená po úpätí a okrajových častiach svahov. Ich sklon dosahuje miestami aj viac ako 25 °. Momentálne sa pracuje hlavne na mostných zvrškoch, ako aj na nosných konštrukciách. Diaľnica by mala byť otvorená na konci tohto roka.

VIDEO: Pozrite si najnovšie zábery z výstavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorá prepojí Slovensko s Českom a Poľskom.

Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti, dodala, že sa budujú oporné a zárubné múry a realizuje sa zakladanie protihlukových stien. Ďalej sa realizujú konštrukčné vrstvy vozoviek a informačný systém diaľnice. Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom.

Na začiatku úseku je trasa diaľnice vedená zastavaným územím mesta Čadca, vo svahoch miestnych častí Bukov, Mančovci, U Ševca, U Špindli. Od kilometra 39,200 prechádza trasa do alúvia rieky Čierňanka, pokračuje k vyvýšenine Čupeľ a následne stúpa do úpätí kopca Furmanec a do riedko osídleného územia v katastri Svrčinovca. Nový úsek bude napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov – Slovenskej republiky, Česka a Poľska.