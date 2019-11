Lacné hypotéky, drahé byty. Štát sprísni pravidlá pôžičiek

Za posledné roky sa o desaťtisíce eur zvýšili hlavne ceny starších bytov a novostavieb. Tento trend nedokážu zastaviť ani pripravované obmedzenia nových pôžičiek z dielne Národnej banky Slovenska (NBS). Regulátor finančného trhu totiž stále nechce razantne obmedziť dostupnosť úverov a pripravovaná regulácia obmedzí hlavne nezodpovedné čerpanie spotrebných úverov.

„Chceme prispieť k tomu, aby si ľudia brali úvery len v takej výške, ktorú budú schopní v budúcnosti splácať, a to aj za okolností, že dôjde k zhoršeniu ekonomickej situácie,“ povedal člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) Vladimír Dvořáček. V súčasnosti môžu splátky úverov dosiahnuť až 80 percent mesačného príjmu dlžníka. S príchodom nového roka sa tento pomer zníži na 60 percent. V praxi to bude znamenať, že kým človek s čistým príjmom 900 eur môže mať dnes splátky úverov 720 eur, v budúcom roku to bude len 540 eur. Prísnejšie pravidlá sa budú vzťahovať len na nové pôžičky a nedotknú sa už existujúcich úverov.

Čo sa sprísni?

Prísnejšie pravidlá začnú platiť postupne. V januári budúceho roka bude môcť 60-percentný limit prekročiť len 15 percent nových úverov. V apríli bude limit platiť už pre všetky pôžičky s výnimkou pôžičiek uzatvorených s mladými dlžníkmi do 35 rokov. V ich prípade môžu najlepšie zarábajúci ľudia dať až 70 percent svojho príjmu na splátky úverov.

Cieľom novej regulácie je prinútiť ľudí sporiť aj v časoch nízkych úrokových sadzieb. Dnes totiž banky môžu poskytnúť hypotéku pokrývajúcu maximálne 80 percent z kupovanej nehnuteľnosti. Chýbajúce peniaze si veľká časť ľudí požičia od bánk prostredníctvom spotrebného úveru a výsledkom je rast rizikového zadlžovania Slovákov.

„Až štvrtina ľudí má v súčasnosti pomer splátok k disponibilnému príjmu vyšší ako 60 percent. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie na Slovensku sa môže stať, že ak príjmy týchto klientov poklesnú, môžu mať problémy so splácaním úverov,“ priblížila Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk.

Podľa analytikov sprísnenie pravidiel zasiahne hlavne domácnosti s nižšími príjmami. „Tieto domácnosti si viac ako tie príjmovo silnejšie berú aj spotrebné úvery, či už na priame financovanie spotreby, alebo vybavenie domácnosti, či dofinancovanie úveru na bývanie. Prísnejší limit tak časť domácností odstrihne od možnosti čerpať spotrebný úver,“ uviedol analytik VÚB banky Zdenko Štefanides. Zároveň prísnejšie pravidlá urobia viac atraktívne sporenie v stavebných sporiteľniach.

„Očakávam, že narastie dofinancovanie hypotéky stavebným úverom alebo medziúverom, čo je pozitívna zmena,“ zhodnotil Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Pri stavebnom sporení totiž ľudia majú po nasporení dohodnutej sumy automaticky nárok na poskytnutie úveru. Zároveň ak sa niekomu nechce sporiť päť rokov, môže si od stavebnej sporiteľne už skôr zobrať medziúver.

Hypotéky sú rekordne lacné, byty zase drahé

Národná banka Slovenska sprísňuje poskytovanie úverov pre rekordne nízke úrokové sadzby na hypotékach. Dnes totiž niektoré finančné domy ponúkajú úver na bývanie za historicky najnižší úrok vo výške 0,6 percenta za rok. Pri takto nastavenom úroku má tridsaťročná hypotéka vo výške 100-tisíc eur mesačnú splátku 304 eur. Na porovnanie, pár rokov dozadu boli bežné úrokové sadzby vo výške troch percent, a v takom prípade mal ten istý úver mesačnú splátku 422 eur.

Odvrátenou stranou lacných pôžičiek je prudký rast cien nehnuteľností. V hlavnom meste Slovenska sa pred siedmimi rokmi dal v mestskej časti Karlova Ves kúpiť starší trojizbový byt za 89-tisíc eur. Aktuálne sa v tej istej lokalite rovnaké byty predávajú za 135-tisíc eur. Pre príchod automobilky Jaguar Land Rover do Nitry v rovnakom období stúpla cena staršieho štvorizbového bytu v mestskej časti Klokočina zo 60-tisíc na 100-tisíc eur. Podobné prudké zdražovanie nehnuteľností zažívajú všetci obyvatelia žijúci v priemyselne rozvinutých častiach Slovenska.