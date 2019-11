Košickým hutníkom skrátia pracovný týždeň aj v decembri a januári

„Nakoľko zložitá situácia na trhoch s oceľou naďalej trvá, dohodli sme sa so zamestnávateľom, že pre obdobie december 2019 a január 2020 každý zamestnanec, ktorý nebude mať pridelenú prácu, bude mať preplatených 60 percent z priemerného zárobku,“ uviedol pre agentúru SITA predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.

Dohoda sa bude týkať všetkých zamestnancov a organizáciu prideľovania prace budú mať na starosti zodpovední manažéri, tak aby neohrozili bezpečnosť a prevádzku linky. Ak na niektorých prevádzkach nie je možné pre naplnenie plánu výroby prideliť prekážku, výnimky po prerokovaní na Rade odborov schvaľujú viceprezidenti a prezident spoločnosti.

Ako Varga ďalej uviedol, zamestnávateľ prišiel s návrhom uzavrieť dohodu až do konca prvého kvartálu 2020, to znamená do 31. marca. „ My sme v rámci kompromisu, uzavreli dohodu na nasledujúce dva mesiace a pevne veríme, že situácia na trhu s oceľou sa začne zlepšovať,“ dodal.

Vyplácanie 14. platu ostáva v platnosti ako to je uvedené v kolektívnej zmluve.

Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 70 percent mzdy.

Následne bol skrátený pracovný týždeň pre situáciu na trhu s oceľou predĺžený až do 31. augusta. V košickom U. S. Steele pracuje takmer 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.