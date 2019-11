Súmrak stredoeurópskych automobiliek? Expanzia sa chýli ku koncu

Závislosť viacerých ekonomík v strednej a východnej Európe od automobilového priemyslu by sa mohla stať problémom, pretože toto odvetvie zažíva celosvetovo spomalenie a čelí veľkým zmenám dopytu aj v technológiách. Píše o tom denník The Wall Street Journal (WSJ).

Americký denník upozorňuje, že Slovensko je svetovou jednotkou z hľadiska pomeru počtu vyrobených automobilov k počtu obyvateľov.

Slovensko vlani vyrobilo 200 áut na 1000 obyvateľov, v Českej republike to bolo 127 áut na 1000 obyvateľov, uviedol denník na svojich internetových stránkach.

Podľa odhadov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) sa počet áut vyrábaných v strednej a východnej Európe počas uplynulých dvoch desaťročí zvýšil viac ako štvornásobne.

„Naše krajiny boli mimoriadne úspešné v snahe prilákať výrobu automobilov. Táto expanzia sa možno chýli ku koncu,“ cituje denník Poľku Beatu Javorcikovu, hlavnú ekonómku EBOR.

V poslednej dobe silnejú obavy, či je vysoká závislosť tohto regiónu na automobilovom priemysle udržateľná. Už od polovice minulého roka je totiž jasné, že globálny automobilový priemysel zažíva spomalenie, píše WSJ. Poukazuje na negatívny vplyv prísnejších testov emisií a na slabnúci dopyt v dôsledku spomaľovania tempa rastu globálnej ekonomiky.

Podľa denníka sa už objavujú známky vplyvu útlmu v automobilovom priemysle na trh práce. Prieskum spoločností IHS Markit napríklad ukázal, že český spracovateľský sektor v októbri registroval najrýchlejší pokles zamestnanosti za takmer desať rokov.

„Dôraz firmy kládli na ťažké podmienky v automobilovom priemysle,“ uviedla ekonómka IHS Markit Sian Jonesová.

Vyhliadky regiónu by sa podľa denníka mohli zhoršiť, ak by americký prezident Donald Trump zaviedol zvažovaná clo na dovoz áut a automobilových súčiastok do Spojených štátov. „Krajiny s veľkým automobilovým sektorom, najmä Nemecko, Maďarsko a Slovensko, by mohli zaznamenať značný dosah na svojej ekonomiky,“ uviedli ekonómovia zo spoločnosti Rabobank.

The Wall Street Journal poukazuje tiež na dlhodobejšie hrozby pre automobilový priemysel, napríklad na rastúcu popularitu zdieľania či prenájmu áut u mladšej generácie alebo na silnejúcu automatizáciu výroby. „Sú tu náznaky, že firmy sa vydali na cestu automatizácie výroby,“ uviedla ekonómka Lucia Mýtna Kureková zo slovenského Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Podľa ekonómov je tak možno načase, aby sa krajiny v strednej a východnej Európe začali obzerať po nových odvetviach. „Tieto krajiny potrebujú hľadať nové zdroje rastu,“ uviedla Javorčíková.

České Združenie automobilového priemyslu minulý týždeň oznámilo, že výroba osobných áut v Českej republike sa v období od januára do októbra medziročne znížila o 0,3 percent na 1,192 milióna.