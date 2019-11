Do ciest na Slovensku malo ísť 200 miliónov, tendre brzdia námietky

Týkajú sa podmienok v iných dokumentoch potrebných na predloženie ponuky. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na svojom portáli s tým, že rozhodol o pozastavení lehôt vo verejnej súťaži. Štátni cestári nedávno zrušili pôvodný tender, keďže ÚVO im vytýkal, že ho nerozdelili na časti, čím obmedzili súťaž. Nový tender vyhlásili v októbri, rozdelili ho len na tri časti, hoci opravy majú byť na cestách vo všetkých ôsmich krajoch.

„Slovenská správa ciest prijala podnety na základe rozhodnutia úradu, predmet zákazky na veľkoplošné opravy ciest rozdelila na časti a v októbri vyhlásila súťaž na zákazku znova. Uchádzači na základe nových definovaných podmienok účelovo znova napadli predmet zákazky a verejný obstarávateľ je nútený znova predložiť celú dokumentáciu na kontrolu ÚVO,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SSC Lucia Karelová. SSC na základe toho tvrdí, že pri najlepšej snahe a maximálnom úsilí o ukončenie zákazky nie je možné na relevantnom slovenskom trhu zabezpečiť, aby vyhlásené zákazky boli v určených termínoch vysúťažené a následne aj realizované k spokojnosti verejnosti.

„V zmysle uvedeného ÚVO vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil plynutie lehôt,“ podotkla Karelová. Ponuky tak nepredkladali a neotvárali v plánovanom termíne 20. novembra. „Proces rozhodovania nestojí len na verejnom obstarávateľovi. Ak by teoreticky úrad dokázal rozhodnúť v priebehu do dvoch týždňov, verejný obstarávateľ by do konca roka ukončil proces (verejné obstarávanie). To znamená, že ukončenie procesu závisí od rýchlosti vydania konečného rozhodnutia úradu,“ dodala Karelová.

Premiér Peter Pellegrini v spojitosti s nedávnou tragickou nehodou autobusu a nákladného auta pri Nitre kritizoval úroveň opráv a stavu ciest, vrátane aktuálneho tendra. „Žiaľ, nie sú schopní na Slovenskej správe ciest ten tender ukončiť, aby tie peniaze boli viditeľné na našich cestách,“ povedal Pellegrini s tým, že rezort dopravy prostriedky má. Premiér uviedol, že mu prekáža, že 200 miliónov eur stále nevidno na cestách a ich bezpečnosti. Výhry mal aj k rozhodovaniu ÚVO o súťažiach.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák vníma v poslednom období zvýšenú mieru kritiky politikov voči úradu. Premiéra informoval listom, že úrad pod jeho vedením robí všetko na zrýchlenie, zjednodušenie a zefektívnenie verejného obstarávania a najmä na zavedenie profesionalizácie v tejto oblasti, aby bolo menej chybovosti. „A súčasne, aby sme pokrývali nekalé praktiky, ktoré smerujú k tomu, že sa predlžuje proces verejného obstarávania,“ povedal Hlivák médiám. Pokiaľ ide o súťaž SSC, európska legislatíva hovorí, že pri takomto type zákaziek je potrebné ju rozdeliť na časti, aby bola umožnená účasť malých a stredných podnikateľov. „Máme skúsenosť na Slovensku, že pri určitých veľkých infraštruktúrnych projektoch hlavný dodávateľ stavby nevyplatil subdodávateľov, teda malé a stredné podniky, ktoré v podstate reálne zákazku odpracujú, dielo postavia, no nedostanú zaplatené. K tomu práve smeruje aj odporúčanie Európskej komisie,“ upozornil šéf ÚVO.

Zákon umožňuje, že konanie o námietkach sa začína dňom doručenia námietok na úrad s tým, že kontrolovaný, teda verejný obstarávateľ, je povinný doručiť úradu kompletnú dokumentáciu do siedmich dní, kedy začne plynúť úradu lehota. „Myslíte si, že SSC si splnila túto povinnosť? V novej súťaži, kde má podané námietky, nesplnila si zákonnú povinnosť doručenia týchto dokumentov. Takže buďme otvorení a zodpovední všetci v tomto procese! Môžeme prijímať legislatívu, ale ak verejný obstarávateľ nevie využívať výhody zákona, nevie si zákon prečítať a podľa neho postupovať, je zodpovedný za svoju súťaž,“ poznamenal Hlivák. Ak si podľa neho verejný obstarávateľ nesplní základné povinnosti v konaní pred ÚVO, tak netreba paušálne robiť zodpovedným úrad a jeho rozhodovaciu činnosť. „O veciach, ktoré zvýhodňujú a zrýchľujú proces verejného obstarávania, sme komunikovali dostatočne. Novela bola robená viac ako rok. Myslím si, že aj v rezorte dopravy pri veľkých infraštruktúrnych projektoch boli akceptované práve návrhy na zrýchlenie takýchto konaní a jednotlivé organizácie to nedodržiavajú,“ dodal Hlivák.