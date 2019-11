Tunel Višňové: Do konca roka má byť nový tender a vyplatení starí subdodávatelia

Po zapracovaní posledných pripomienok Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k súťažným podkladom pre tender ich ešte prerokuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV). Ak rezort súťažné podklady schváli, diaľničiari už budú môcť začať tender na výber nového zhotoviteľa stavby diaľnice. Informovali o tom v utorok predstavitelia NDS na stretnutí s médiami s tým, že zároveň pripravujú zvlášť aj súťaž na dodávku technológie tunela Višňové a ďalšie súťaže súvisiace s týmto úsekom D1. NDS chce vybrať zhotoviteľa v roku 2020 s tým, aby stavbu diaľnice dokončil do roku 2023, dokedy možno využiť peniaze Európskej únie.

Bývalý zhotoviteľ D1 s tunelom Višňové, taliansko-slovenské združenie spoločností Salini Impregilo – Dúha, doteraz uhradil subdodávateľom zhruba 34 mil. eur, teda 92,7 % z celkových záväzkov. Uviedol to generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin s tým, že všetky záväzky podzhotoviteľom budú uhradené do konca tohto roka a NDS to priebežne kontroluje. Zhotoviteľ dlhoval ku koncu februára tohto roka 282 subdodávateľom viac ako 36,6 mil. eur. Diaľničiari po inventarizácii stavby zaplatila pôvodnému zhotoviteľovi 24,8 mil. eur, a to za technologické zariadenia určené pre výstavbu a zabudovateľný materiál, zariadne vykonané stavebné práce, projektovú dokumentáciu, inžiniering a vyplatenie zádržného.

Diaľničiari si budú u doterajšieho zhotoviteľa D1 s tunelom Višňové uplatňovať všetky finančné nároky. „Bol to neustály boj s týmto zhotoviteľom, ktorý neustále niečo sľuboval,“ povedal Ďurišin s tým, že bol ochotný dokončiť diaľnicu, iba ak mu NDS zaplatí 160 mil. eur nad rámec kontraktu v objeme takmer 410 mil. eur bez DPH. „Potom z neznámych dôvodov to korigovali na 120 mil. eur. Keď sme zriadili komisiu medzinárodných expertov, talianska strana predložila svoj hlavný nárok vo výške 52,6 mil. eur,“ uviedol Ďurišin. Dôvodom nároku na dodatočnú platbu sú zhoršené geologické podmienky a za nadvýlomy, pričom zhotoviteľ žiadal predĺženie lehoty výstavby.

„Komisia im po niekoľkých mesiacoch práce uznala predbežne 7,8 mil. eur,“ podotkol šéf NDS s tým, že komisia určila stranám dopočítať hodnotu nároku zhotoviteľa. NDS teraz so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy mu už vyplatila. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby podľa NDS komisia zamietla. NDS bude od zhotoviteľa žiadať desiatky miliónov eur a predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať zhotoviteľ a nie ona. Komisia pre riešenie sporov o nároku NDS ešte nerozhodovala.

VIDEO: Smutné zábery na nedokončenú diaľnicu pri Žiline. Bude sklz tri roky?. Video je z júla 2019.