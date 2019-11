Japonci chcú opäť spustiť jadrovú elektráreň s fukušimským reaktorom

Tá sa nachádza najbližšie epicentra zemetrasenia z roku 2011, ktoré spolu s následnou vlnou cunami spôsobilo v elektrárni Fukušima najhoršie jadrovej nešťastie od výbuchu elektrárne v Černobyle, uviedla agentúra Reuters.

Povolenie vydal japonský Úrad pre jadrovú reguláciu, teraz začalo obdobie pre verejnú konzultáciu. Pred definitívnym obnovením prevádzky musí firma získať aj súhlas miestnych samospráv.

Elektráreň bola po zemetrasení tiež zaplavená vlnou cunami, jej chladiaci systém však zostal neporušený, čo zachránilo reaktor pred podobným nešťastím, ako vo fukušimskej elektrárni Daiichi firmy Tokyo Electric Power. Onagawa má rovnaký varný reaktor BWR, ktorý sa roztavil vo Fukušime.

Tohoku Electric očakáva, že na vylepšenie bezpečnosti elektrárne Onagawa minú 340 miliárd JPY. Suma zahŕňa aj múr dlhý 800 metrov vo výške až 29 metrov nad morom ako ochranu pred cunami.

Obnovenie prevádzky reaktora ušetrí energetickej firme 35 miliárd JPY ročne na nákladoch na palivo.

Pre katastrofu vo Fukušime bolo odstavených z prevádzky všetkých 54 reaktorov v krajine, ktoré poskytovali krajine takmer tretinu elektrickej energie. Potom museli všetky požiadať o licenciu podľa nových štandardov, pretože katastrofa upozornila na prevádzkové a regulačné nedostatky.

Povolenie je povzbudením pre obnovujúcu sa japonskú jadrovú energetiku. Minuloročná analýza agentúry Reuters však ukázala, že jadro stále zaostáva za cieľom vlády, podľa ktorého by jadrové elektrárne by mali do roku 2030 dodávať najmenej pätinu elektriny v krajine. Prevádzku v krajine obnovilo zatiaľ deväť reaktorov, všetky to sú tzv. tlakovodné reaktory umiestnené ďaleko od Tokia. Pri staršej technológii BWR naďalej prežíva stigma Fukušimy.