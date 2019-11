Novú mladomanželskú pôžičku alebo lacnú hypotéku?

"Cieľom novely zákona je rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu požiadať o podporu na obstaranie bývania, a to predovšetkým s ohľadom na mladomanželov a mladé rodiny,“ napísali poslanci Mosta-Híd v dôvodovej správe. Po novom tak o výhodný úver od štátu môžu žiadať manželia do 35 rokov, ak mali sobáš najviac tri roky pred podaním žiadosti. Doteraz to bol len rok. Novela zvyšuje aj hranicu maximálneho príjmu – a to zo 4-násobku na 5-násobok životného minima – mesačne tak môžu zarobiť do 1784,20 eura.

Návrh podľa poslancov reaguje na doterajšie skúsenosti s poskytovaním podpory, no najmä na skúsenosti a podnety z praxe. Zdá sa totiž, že o mladomanželské pôžičky sa ľudia zatiaľ veľmi netrhajú. Podmienky sú totiž veľmi prísne.

Štát ponúka niečo, čo banky nie

"O mladomanželskú pôžičku v roku 2019 požiadalo 43 žiadateľov s požadovanou výškou podpory 1¤120¤190 eur,“ hovorí generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Juraj Kurňavka. O pôžičku mohli mladomanželia žiadať do konca októbra. Ďalšie kolo bude od apríla do októbra budúceho roka. Vo fonde je vyčlenených 15 miliónov eur. "Predpokladám, že tieto prostriedky budú stačiť a pokryjú všetky žiadosti v roku 2020,“ hovorí Kurňavka.

Po zjemnení podmienok pre žiadateľov je podľa neho "teoreticky možné očakávať aj zvýšený záujem o pôžičky“. Pripomína však, že súčasné úrokové sadzby v komerčných bankách sú stále veľmi nízke. A banky nelenia a klientov lákajú na výhodné úvery a hypotéky. "ŠFRB pri mladomanželských pôžičkách odporúčal okrem iného stanoviť výhodnejšiu úrokovú sadzbu vo výške 1 percenta a jednoznačne ju nerozdeľovať na dve úrokové sadzby,“ hovorí Kurňavka. Návrh fondu však prijatý nebol. Do zákona sa tak dostali dve sadzby – tá nižšia jednopercentná platí len do sumy 15-tisíc eur. Splácať ju možno 15 rokov bez zmeny úroku. V prípade požičania vyššej sumy sa zvyšok spláca s dvojpercentným úrokom so splatnosťou 20 rokov.

Tieto úrokové sadzby sú však garantované počas celej doby splatnosti, teda 15 rokov, pripomína Maroš Ovčarik zo spoločnosti Finančný kompas. Banky ponúkajú zvyčajne garanciu na 3 až 5 rokov. Výhodné je aj odpustenie časti pôžičky pri narodení dieťaťa. "Takúto výhodu neponúkne žiadna komerčná banka,“ hovorí Ovčarik. Na jedno dieťa štát odpustí 2-tisíc eur, maximálne však 6-tisíc eur.

Inšpirácia socializmom

Záujem o mladomanželské pôžičky je však aj napriek týmto nesporným výhodám nízky. "Pravdepodobne sú nastavené prísne kritéria hlavne z pohľadu času, ktorý môže ubehnúť od svadby,“ hovorí Ovčarik. Nemyslí si však, že chystané zmeny zásadne potisnú záujem o úver od štátu. Pri nezáujme sa totiž mohli prejaviť aj iné faktory. Jednopercentný poplatok sa nemusí zdať ľuďom taký atraktívny. "Komerčné banky dnes takýto úrok ponúkajú bežne, aj keď s kratšou fixáciou,“ hovorí. Svoju úlohu však mohlo zohrať aj vyhlásenie žiadostí o pôžičky v čase letných dovoleniek či slabá informovanosť.

Pre komerčné hypotéky sa však od nového roka opäť sprísňujú podmienky. To isté platí aj pre spotrebné úvery. Národná banka Slovenska chce takto pribrzdiť zadlžovanie ľudí na Slovensku. Stále totiž vedieme v raste dlhov obyvateľov v rámci únie. Od začiatku budúceho roka tak budú môcť splátky úverov dosiahnuť len 60 percent výšky príjmu žiadateľa.

Inšpiráciou pre novoobjavené mladomanželské pôžičky boli socialistické úvery pre mladomanželov. Tie by podľa inflačnej kalkulačky zodpovedali teraz sume 10-tisíc eur. V tých časoch to však stačilo aj na kúpu bytu či celého vybavenia. Pôžička sa splácala desať rokov. S každým dieťaťom sa jej výška znížila o šestinu, pričom sa predĺžil aj čas splatnosti. Mladomanželia potrebovali aj ručiteľa a mesačne museli zarobiť dokopy 5¤000 korún československých. Tesne pred revolúciou sa už dalo požičať až 50-tisíc korún československých na 15 rokov.