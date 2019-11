O koľko zdražejú v januári energie?

Domácnosti sa môžu pripraviť na rázne zmeny cien energií. Zdá sa, že zvýšenie cien od budúceho roka bude vyššie ako to tohtoročné.

Už pred pár týždňami viac prezradil minister hospodárstva Peter Žiga. V relácii TV Markíza Na telo totiž povedal, že ceny elektriny porastú o šesť až sedem percent a ceny plynu o šesť percent. Pričom v dokrútke zverejnenej na sociálnej sieti televízie hovoril o zdražení elektriny až do osem percent. Pričom podľa jeho vyjadrenia by malo ísť o únosné zvýšenie cien.

Ide už o čísla po dohode s regulátorom? „Nie. Úradu boli napríklad iba koncom minulého týždňa doručené cenové návrhy od veľkých regulovaných subjektov,“ povedal hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz. Cenové konania v elektrine podľa neho ešte stále prebiehajú. „Zo strany ministra hospodárstva mohlo ísť iba o odhad, ktorý úrad bližšie nekomentuje,“ dodal Igaz.

Ako zareagujete na zvýšenie cien elektriny? Od januára sa očakáva zdraženie energií. nijako väčším šetrením hľadaním alternatívneho dodávateľa Zobraziť výsledky ankety väčším šetrením 52,4% hľadaním alternatívneho dodávateľa 23,8% nijako 23,8%

Keď sa však pozrieme na nárast cien na burzách, je zrejmé, že zdražovať sa bude. A tiež, že minister hospodárstva nebude ďaleko od pravdy. A to aj napriek tomu, že regulátor sa ako obvykle dušuje, že „využíva v cenových konaniach v maximálnej miere všetky regulačné nástroje, ktoré mu dáva zákon, aby optimalizoval jednotlivé parametre vstupujúce do tvorby finálneho cenového rozhodnutia“.

Ministrove odhady zjemňuje aj jeho rezort. „Vyjadrenia ministra hospodárstva v televíznej diskusii je potrebné vnímať ako odhady. Konečnú cenu energií určuje nezávislý regulátor – teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Aká bude dôležitá tarifa?

Aké zvýšenie naozaj bude, ukáže až zverejnenie cien pre budúci rok. Otázna je napríklad výška tarify za prevádzkovanie systému. V tej sa všetky domácnosti skladajú nielen na výrobu elektriny z domáceho uhlia, ale aj na tú zelenú. Aktuálne sumou necelých 26 eur na megawatthodinu. Do výpočtu výšky TPS vstupuje aj takzvaný doplatok pre výrobcov elektriny zo zelených zdrojov. Práve v ňom sa objavili nezrovnalosti, na ktoré ako prvý upozornil denník Pravda.

V zozname príjemcov dotácií za rok 2018 sú totiž firmy aj s doplatkami na viac elektriny, ako v skutočnosti vyrobili. Rozdiely v zozname príjemcov dotácií sa pohybujú rádovo od jednej megawatthodiny až po vyše tritisíc megawatthodín. Firmy by tak mali dostať na účet navyše niekoľko stoviek až tisícok eur. Celkovo je v zozname za rok 2018 spolu 2 686 výrobcov a pochybnosti sú o údajoch niekoľkých desiatok príjemcov. Problém je, že práve údaje o výške doplatkov za rok 2018 budú rozhodujúce pre výpočet tarify na budúci rok. Ovplyvní to teda budúcoročné platby ľudí za elektrinu.

Denník Pravda sa opätovne na nezrovnalosti pýtal aj regulátora. „Úrad sa kategoricky ohradzuje proti tvrdeniam, že ide o nezrovnalosti,“ odpovedal nám Igaz. Ide podľa neho „o informatívne údaje k 31. 12. 2018, ktoré úradu zasielajú distribučné spoločnosti a vyjadrujú výlučne vzťah výrobcu a distribučnej spoločnosti“. Úrad tieto údaje v zmysle zákona zverejňuje na svojej webovej stránke, dodáva Igaz.

Údaje podliehajú následnému zúčtovaniu, ktoré prebieha medzi výrobcami a distribučnými spoločnosťami v priebehu roku 2019. „S korektnými údajmi pre účely stanovenia výšky TPS pracuje úrad v cenovom konaní, ktoré sa pre stanovenie TPS na rok 2020 začne v najbližších dňoch. Teda vaša otázka je tým pádom irelevantná,“ hovorí Igaz.

Žiga sa preriekol

Dodávatelia očakávajú podobný či dokonca vyšší rast cien ako minister hospodárstva. „Očakávam, že celkový nárast ceny môže byť o trochu vyšší, než hovorí pán minister, ale skôr pôjde len o jednotky percent,“ hovorí riaditeľ predaja spoločnosti Slovakia Energy Jiří Koudela. Ceny sa budú podľa neho líšiť aj u jednotlivých dodávateľov.

To, aké zdražovanie bude, naznačuje podľa Koudelu rast cien na burzách. „V prípade elektriny ide o zvýšenie hodnoty vstupnej položky do cenového vzorca pre stanovenie maximálnej ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky na rok 2020 približne o 28 percent,“ hovorí. Pri plyne to bolo o necelú desatinu.

„V prípade elektriny, ak nedôjde k zásadnejšiemu zníženiu TPS či distribučných poplatkov, považujeme za reálne 8-percentné medziročné zvýšenie koncovej ceny odberateľa,“ hovorí portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. Pri plyne si spoločnosť podľa Semriča trúfa udržať cenovú hladinu z minulého roka. Preto ani nepodala nový návrh na regulačný úrad.