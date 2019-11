Apple možno vráti Krym Ukrajine

Krymský most, ktorý otvorili v polovici mája, demonštruje silu Moskvy na anektovanom území. Most s dĺžkou 19 kilometrov spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym.

Krymský most, ktorý otvorili v polovici mája, demonštruje silu Moskvy na anektovanom území. Most s dĺžkou 19 kilometrov spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Autor: SITA/AP , STR

Agentúre Reuters to povedala hovorkyňa spoločnosti Trudy Mullerová. Americká firma reaguje na kritiku, ktorú si vyslúžila, keď začala zobrazovať Krymský polostrov, ktorý Rusko pred piatimi rokmi zabralo Ukrajine, ruským používateľom ako súčasť Ruska.

Mullerová zdôraznila, že spoločnosť Apple neurobila zmeny na mapách mimo Ruska a zmenu pre ruských používateľov vykonala pre nový zákon, ktorý v tejto krajine vstúpil do platnosti.

„Skúmame medzinárodné právo, ako aj príslušné americké a ďalšie vnútroštátne zákony, než do našich máp zanášame názvy a v prípade, že to vyžaduje zákon, vykonávame zmeny. Hlbšie sa teraz zameriavame na to, ako zaobchádzať so spornými hranicami, a v dôsledku toho možno v budúcnosti vykonáme zmeny,“ povedala Mullerová agentúre Reuters.

Rusko aj Ukrajina pozorne sledujú, ako nadnárodné spoločnosti označujú Krym. V roku 2014 ruská armáda po prozápadnom zvrate v Kyjeve Krym obsadila. Moskva následne polostrov anektovala s odvolaním sa na referendum, ktoré však ukrajinské vedenie a západné štáty označili za ilegálne.

Európska únia a Spojené štáty neuznávajú Krym ako ruské územie. V reakcii na anexiu uvalili sankcie na Rusko a na osoby spojené s porušením územnej celistvosti Ukrajiny.