Česi majú penzijný strop 65 rokov. Babiš pripustil, že môže byť aj nižší

Ak sa Česku bude dariť, mohol by sa dôchodkový vek prípadne znížiť, teraz je stanovený na 65 rokov. Seniorom to počas týždňa na ich konferencii v Prahe povedal premiér Andrej Babiš (ANO).

Podľa neho je v ČR „určite potenciál“ skôr pre pokles hranice než pre jej navýšenie. Dôchodkový vek sa v ČR dvíha každý rok o niekoľko mesiacov. Na 65 rokoch sa zastaví v 30. rokoch. Vtedy začne do penzie odchádzať silná generácia takzvaných Husákových detí. Podľa expertov nie je penzijný systém bez zmien udržateľný a pomohol by práve neskorší nástup na odpočinok.

„My sme tiež zastropovali dôchodkový vek na 65 rokov a nepočítame s jeho zvýšením. Naopak. Ak sa nám bude dobre dariť, tak je tam určite potenciál, aby sme ho skôr znižovali,“ povedal český premiér.

Vláda má každých päť rokov dostávať správu o stave dôchodkového systému a vývoji doby dožitia. Podľa výsledkov sa má vek prípadne upraviť tak, aby bol človek v penzii štvrtinu života.

Dokument, ktorý pripravuje ministerstvo práce, dostal kabinet tento rok. Z materiálu vyplynulo, že ak by mala podmienka štvrtiny života v dôchodku platiť, mala by sa hranice pre odchod do penzie ďalej posúvať, život sa totiž predlžuje.

Vláda nerozhodla. Ďalšiu správu dostane v roku 2024, kedy by mala o postupe znovu hlasovať. „Až v roku 2030 je možné vykonať revíziu tejto hranice,“ povedal seniorom premiér.

V 65 rokoch sa v Česku začne do dôchodku odchádzať v 30. rokoch tohto storočia. Podľa správy pre vládu by sa mal vek potom ďalej zdvíhať, a to o rok za desaťročie. Za rok by to teda bolo zhruba o päť týždňov. V 66 rokoch by išli do penzie ľudia, ktorí sa narodili v roku 1979. Tento rok oslavujú štyridsiate narodeniny. Dôchodok v 67 by mali ľudia s rokom narodenia 1992, tento rok im je 27 rokov, vyplýva zo správy.

Podľa expertov nie je dôchodkový systém bez zmien ďalej udržateľný a situáciu skomplikuje práve stanovenie maximálnej hranice veku v čase, keď do penzie pôjdu najpočetnejšie ročníky. Výdavky sa tak výrazne zdvihnú.

Babišov kabinet ÁNO a ČSSD s podporou komunistov v programovom vyhlásení sľúbil, že pripraví dôchodkovú reformu. Premiér na seniorskej konferencii povedal, že vznikla dôchodková komisia.

„Myslím si, že by sme mali predovšetkým naprávať staré krivdy, to znamená riešiť rozdiel medzi starobným dôchodkom pre mužov a ženy, tam je veľký rozdiel. Samozrejme sa pripravujú zmeny, ktoré by to mali napraviť. Trošku dlho to trvá,“ uviedol Babiš. Dodal, že dúfa, že ministerka práce Jana Maláčová (ČSSD) čoskoro predloží riešenie.

Maláčová sa z konferencie seniorov pre chorobu ospravedlnila. Porovnanie penzií mužov a žien začala vo vláde presadzovať ona. Už skôr uviedla, že reforma dôchodkového systému nie je potrebná a nutné je skôr odstrániť nespravodlivosti. Proti ďalšiemu navyšovaniu dôchodkového veku sa dôrazne postavila.

Dôchodková komisia sa zaoberala aj skoršou penziou pre náročné profesie, tému teraz odovzdala politikom. „Vytvárame systém pre predčasný odchod do dôchodku pre osoby, ktoré vykonávajú fyzicky náročné profesie. To sme mali (tento zámer) ako minulá koaličná vláda. Nechápem, prečo to nemáme, už to mohlo byť,“ uviedol Babiš. V minulom volebnom období bol Babiš v Sobotkovej vláde ČSSD, ANO a ľudovcov ministrom financií a viedol svoje hnutie ANO.