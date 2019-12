Investori na Slovensku varovne dvíhajú prst

Súčasné celosvetové spomaľovanie ekonomického rastu malo Slovensko bez problémov prekonať vďaka rozbehnutiu výroby nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover. Už štvrtý automobilový závod mal spolu so stovkami dodávateľov potiahnuť slovenskú ekonomiku dopredu aj v hospodársky ťažších časoch. Lenže všetko je trochu inak.

„Realitou je opak a ani nová automobilka neochránila slovenský autosektor pred poklesom produkcie,“ uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Navyše problémy neprestali ani počas posledných mesiacov, keď sa opäť začal rozbiehať predaj osobných motorových automobilov. Mesiac október bol dokonca v Európskej únii najlepší za posledných desať rokov a obyvatelia v priebehu 31 dní kúpili až 1,18 milióna nových vozidiel.

Tvrdá maďarská konkurencia

Lenže oživenie predaja neprinieslo viac zákaziek do fabrík nachádzajúcich sa na Slovensku. Ešte počas letných mesiacov sa to dá pripísať celozávodným dovolenkám a prípravám na spustenie výroby nových alebo zlepšených modelov. No septembrový pokles môže už naznačovať vážne problémy.

„Zdá sa, že kľúčová slabosť by nemusela ani tak byť u koncových výrobcov áut, ako skôr v subdodávateľskom reťazci. Ten stráca svoju konkurencieschop­nosť a z čísel zahraničného obchodu sa zdá, že by mohol byť vytláčaný z domáceho i zo zahraničných trhov producentmi z okolitých krajín, najmä Maďarska,“ uviedol Koršňák.

Firmy u našich južných susedov platia daň z príjmu vo výške deväť percent a minimálna mzda je 464 eur. Podniky na Slovensku musia platiť daň z príjmu vo výške 21 percent a minimálnu mzdu 520 eur. Podľa majiteľov firiem je obrovským problémom aj slabé prepojenie praxe s vyučovaním na stredných a vysokých školách. „Rovnako dôležité je aj udržanie najtalentovanejších študentov, ktorým častokrát chýba širšia perspektíva a motivácia zostať pracovať v tejto krajine,“ uviedli zástupcovia 13 zamestnáva­teľských zväzov v stredu. Firmy tiež považujú za nevyhnutnosť zavedenie komplexného a funkčného systému celoživotného vzdelávania všetkých zamestnancov.

Prichádza ťažký rok

Koniec dobrých časov v najbližšom roku očakáva na Slovensku každý druhý nemecký investor. Na rozdiel od minulosti sa šéfom priemyselných firiem oveľa ťažšie získavajú nové zákazky a v každom treťom podniku sa počíta s prepúšťaním ľudí. Aktuálne 600 nemeckých firiem zamestnáva na Slovensku 140-tisíc ľudí.

„Očakávania firiem nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku sú menej pozitívne, ako je priemer Európskej únie. Príčinou môže byť práve silná naviazanosť obidvoch ekonomík na automobilový priemysel,“ povedal člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Peter Kompalla. Priemerne totiž zhoršenie ekonomickej situácie v budúcom roku očakáva len každý piaty nemecký podnik nachádzajúci sa v Európskej únii.

Prichádzajúce problémy bolo už začiatkom tohto roka vidieť v najväčšej súkromnej fabrike Volkswagen Slovakia. Nemecká fabrika v priebehu roka prestala naberať nových ľudí, rozlúčila sa s časťou agentúrnych zamestnancov aj ľudí v pracovnom pomere na dobu určitú a prepúšťaniu kmeňových zamestnancov zabránila len dohoda s odbormi. „S vedením máme dohodu, že v prípade poklesu zákaziek nepríde k prepúšťaniu, ale skráteniu pracovnej doby,“ uviedol šéf Moderných odborov vo Volkswagene Slovakia Zoroslav Smolinský.

Rozhodne Donald Trump

Teoreticky môže bratislavská automobilka v budúcom roku aj naberať nových zamestnancov. Všetko bude závisieť od toho, či sa nemecký koncern rozhodne postaviť nový závod v Turecku, alebo radšej presunie výrobu automobilov Volkswagen Passat a Škoda Superb na Slovensko. Konečné rozhodnutie plánuje nemecký automobilový koncern zverejniť koncom tohto roka.

Automobilka Volkswagen pozastavila verdikt o výstavbe novej fabriky po tom, čo Turecko vojensky zaútočilo na Kurdov ovládajúcich časť územia v Sýrii. Američania pre ozbrojený útok hrozili Ankare zavedením tvrdých ekonomických sankcií. Tie by veľmi skomplikovali vývoz automobilov vyrobených v Turecku a v takom prípade je pre nemeckú automobilku lepšie vyrábať priamo v EÚ. Lenže nevyspytateľný Donald Trump sa v Bielom dome stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a výsledkom bolo vyhlásenie o zvýšení vzájomného obchodu na 100 miliárd dolárov za rok.

V každom prípade ani v prípade rozhodnutia o výstavbe novej fabriky v Turecku nepočítajú nemeckí investori so zásadným zhoršením ekonomickej situácie na Slovensku. „O návrate krízy nemôže byť v budúcom roku ani reč. Väčšina nemeckých investorov totiž stále počíta s realizovaním nových investícií na Slovensku,“ povedal Markus Halt, hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Naliať viac peňazí do podnikania na Slovensku plánuje 24 percent nemeckých investorov, ďalších 38 percent ich nechá na nezmenenej úrovni a škrtať plánuje len zvyšných 38 percent.

Súčasné problémy automobilového priemyslu sa podľa nemeckých priemyselníkov môžu vyriešiť už v budúcom roku. Výraznou vzpruhou pre svetový obchod by bolo vyriešenie obchodného sporu medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou.