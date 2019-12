Česi spustili nový mýtny systém, situácia na hraniciach je pokojná

V Českej republike funguje od 1. decembra nový mýtny systém, prevádzkuje ho CzechToll, s. r. o. Ako spoločnosť v nedeľu informovala na svojom portáli, úspešne sprevádzkovala nový satelitný mýtny systém, ktorý nahradil zastaranú mikrovlnnú technológiu. Investície sa podľa firmy vrátia štátu ešte v priebehu budúceho roka na masívnych úsporách za prevádzku a na zvýšenom výbere mýta cez nové spoplatnenie 860 kilometrov ciest I. triedy od 1. januára 2020. Mýtny systém doteraz prevádzkovala spoločnosť Kapsch od roku 2007.

Na hlavných hraničných priechodoch so Slovenskom, Poľskom a Nemeckom podľa prevádzkovateľa naďalej hrozí riziko vzniku kolón, ich predpokladaná dĺžka sa však znižuje. Prispela k tomu zvýšená aktivita malých dopravcov z Českej republiky a niektorých zahraničných pred koncom registračného obdobia. „Našim cieľom je zvládnuť dopravu tak, aby boli dopravné komplikácie minimálne. Kapacita obchodných miest je využitá na maximum a dopravcovia mali dosť informácií i času k registrácii. Veríme, že tí zodpovední prejdú cez hranice Českej republiky plynule a tí menej zodpovední strávia čakaním maximálne jednotky hodín,“ povedal generálny riaditeľ Czech Toll Matej Okáli.

CzechToll tiež uviedol, že je pripravený zvládnuť od pondelkového rána očakávaný nápor malých dopravcov zo zahraničia, ktorí si nechali registráciu či vyzdvihnutie palubnej jednotky až na prvú cestu do Českej republiky po 1. decembri. Spoločnosť investovala do opatrení viac než 60 mil. CZK, v mimoriadnom režime je do nich zapojených zhruba sedemsto pracovníkov. Na hraniciach je prevádzkovateľ pripravený registrovať denne 15 tisíc vodičov bez novej palubnej jednotky, ďalších 65 tisíc vodičov môže zaregistrovať svoje vozidlo vo vnútrozemí.

„Prevádzka nového mýtneho systému je skoro o miliardu korún ročne lacnejšia. Český štát získal do svojho majetku systém, ktorý je flexibilný a jeho ďalšie rozširovanie na nové spoplatnené komunikácie je rýchle a lacné. V rámci výstavby novej cestnej infraštruktúry tak ušetrí v budúcich desiatich rokoch oproti pôvodnej mikrovlnnej technológii ďalšie miliardy korún,“ uviedol Okáli.

CzechToll do sprevádzkovania nového mýtneho systému zaregistroval viac ako dve tretiny všetkých dopravcov, ktorí pravidelne jazdia po spoplatnených cestách a diaľniciach v Česku. Vyše 313 tisíc zaregistrovaných dopravcov si vyzdvihlo takmer 209 tisíc palubných jednotiek. Českí dopravcovia za desať týždňov od začiatku registrácie zapísali do mýtneho systému 119 tisíc vozidiel, teda 93 % z celkového očakávaného počtu.