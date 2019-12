Smart doba, s aplikáciami sa roztrhlo vrece

Životopis s videom, komunikácia so svojím mestom, pekné fotky bez ľudí či dom z 3 D tlačiarne - také sú najnovšie aplikácie od začínajúcich startupov.

Životopis s videom, komunikácia so svojím mestom, pekné fotky bez ľudí či dom z 3 D tlačiarne - také sú najnovšie aplikácie od začínajúcich startupov. Autor: SHUTTERSTOCK

Nápady sa rodia ako huby po daždi, no založiť novú firmu nebolo nikdy ľahké. Práve s tým chce novým projektom pomôcť startupový akcelerátor - Perry Talents. Na neformálnom stretnutí sa predstavilo 8 začínajúcich startupov, ktoré sa snažia prostredníctvom svojich nápadov či aplikácií uľahčovať ľuďom život.

Čo všetko možno mať v mobile prostredníctvom aplikácie a aké novinky môžu ľuďom pomôcť na internete? Novinkou je napríklad elektronický životopis Capa CV, do ktorého sa vloží video s vašou tvárou, takže si majitelia firiem môžu urobiť o vás lepší obraz.

Ďalší inovátor Jakub Jeneg vytvoril aplikáciu SOM, teda Správy O Meste. Žijeme v dobe rýchlych technologických zmien, kde má smartfón už takmer každý. Hlavnou ambíciou aplikácie je dostať komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi na vyššiu úroveň. Aplikáciu využívajú obce a mestá ako Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Rusovce, Bernolákovo, Považská Bystrica, Trstená a ďalšie.

Jeden zo startupov s názvom POTOTO má slúžiť na spätnú väzbu zamestnancov vo firmách. Ďalší projekt, Spoločné bývanie, má spájať susedov a slúžiť ako ich komunikačná platforma.

Inovatívnou aplikáciou je HEALTHCLIP od Olgy Smebanovej, ktorá sa snaží o vytvorenie prvého personálneho lekára v aplikácii. Slúžiť má najmä pri cestovaní, keď budete mať všetky svoje lekárske záznamy nahraté vo svojom mobile. Nemôže sa vám teda pri ceste v zahraničí stať, že vám zahraničný lekár naordinuje lieky, na ktoré máte napríklad alergiu. Aplikácia bude využívať aj skener, ktorý vaše lekárske záznamy preloží do viacerých jazykov.

Pilotný program TRIN TECHNOLOGY od Juraja Majera vyvíja technológiu v oblasti elektromobility pre kuriérske spoločnosti. Startup 3D Dimension dokáže zase postaviť 130 metrov štvorcových veľký dom za 3 dni a stojí len 26 000 eur, a to bez stavebného odpadu pomocou 3D tlačiarne. Všetci chceme mať dokonalé fotografie z dovoleniek či turistických miest, ktoré sú väčšinou preplnené ľuďmi, práve aplikácia JUST YOU CAM nám pomôže s cieľom dokonalej fotografie. Napád vznikol v hlave Ondreja Čapkoviča, aplikácia je určená pre ľudí, ktorí chcú mať fotografie bez ľudí pri návštevách turistických miest ako napríklad Paríž či šikmá veža v Pise.

Na tom, aby bol startup úspešný, sa podieľa viac vecí. Dôležité je správne vedenie a usmerňovanie, pretože dobrý nápad niekedy nestačí. „Výskumy nám potvrdzujú, že startupy, ktoré sú mentorované, majú omnoho vyššiu šancu prežiť prvých päť rokov podnikania v porovnaní so startupmi, ktoré mentorované nie sú,“ vysvetlila Olívia Hurbanová, zakladateľka spoločnosti Olinclusive.

Podnikateľský akcelerátor Perry Talents dáva inovatívnym startupom možnosť stať sa svetovými spoločnosťami a uspieť na trhu. Akcelerátor je niekoľkomesačný časovo ohraničený program, ktorý poskytuje startupom priestory, vzdelávanie lektorov a mentorov. Cieľom je pomáhať startupom nastaviť biznis a umiestniť produkt na trh. Výsledkom je hotový produkt, ktorý je pripravený na investíciu, škálovanie a expanziu.