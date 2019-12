Zo Sociálnej poisťovne odtieklo do II. piliera 9 miliárd eur

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahol odvod 568,9 mil. eur, čo predstavovalo v danom období mesačne 47,4 mil. eur,“ dodal. Sociálna poisťovňa však v tlačovej správe neuviedla, akú sumu DSS vrátili do poisťovne po štvornásobnom otvorení druhého penzijného piliera v rokoch 2008, 2012 a 2015 za sporiteľov, ktorí druhý pilier opustili. Podľa správ o hospodárení poisťovne za roky 2008 až 2015 pritom penzijné spoločnosti do poisťovne vrátili 1,1 miliardy eur.

Po odpočítaní spomínaných 1,1 miliardy eur tak Sociálna poisťovňa od vzniku starobného dôchodkového sporenia na účty sporiteľov v DSS poslala ku koncu septembra tohto roka v čistom 8,08 miliardy eur. Ku koncu septembra tohto roka pritom DSS spravovali majetok v hodnote vyše 9,08 miliardy eur. Za obdobie od roku 2005 do septembra tohto roka tak bolo v druhom pilieri o jednu miliardu eur viac, ako do sporivého piliera poslala Sociálna poisťovňa.

„V pôvodne uvedenej sume 9,184 mld. eur nie je odpočítaná suma príspevkov, ktoré DSS vrátili do 30. septembra 2019 na účet Sociálnej poisťovne,“ dodatočne priznal pre agentúru SITA hovorca Sociálnej poisťovne. Potvrdil, že po štyroch otvoreniach druhého piliera sa na účet poisťovne vrátila takmer 1 miliarda 105 miliónov eur.

Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percen­tuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa. Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. V druhom penzijnom pilieri si na dôchodok ku koncu septembra sporilo 1 milión 556 tisíc ľudí. Sporitelia majú aktuálne na účtoch vyše 9,2 miliardy eur.