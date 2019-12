USA chcú trestať Francúzov za digitálnu daň, hrozia clami

Americká vláda v pondelok oznámila, že by mohla uvaliť až stopercentné dodatočné clá na francúzsky tovaru o objeme 2,4 miliardy dolárov. vrátane šumivého vína, kabeliek, syrov a ďalších výrobkov.

Sú to protiopatrenia proti francúzskej digitálnej dani, ktorá by podľa Washingtonu mohla poškodiť americké technologické firmy. Podľa serveru businessinsider.com musí tento krok schváliť americký prezident Donald Trump. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v utorok označil hrozbu clami za neprijateľnú. Dodal, že v prípade zavedenia ciel bude Európska únia pripravená na odvetu.

Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer vo vyhlásení uviedol, že podľa záverov päťmesačného vyšetrovania jeho úradu „nie je francúzska daň v súlade s prevažujúcimi princípmi medzinárodnej daňovej politiky“ a predstavuje neprimeranú záťaž pre dotknuté americké spoločnosti. Medzi ne patria predovšetkým internetoví giganti Google, Facebook, Apple a Amazon. Americká vláda podľa Lighthizera teraz skúma, či podobné vyšetrovanie začne aj voči Taliansku, Rakúsku a Turecku, ktoré tiež plánujú čoskoro začať vyberať digitálne daň.

O Českej republike Lighthizerovo vyhlásenie zverejnené na internetovej stránke úradu nehovorí. Česká vláda minulý mesiac schválila zavedenie sedempercentnej digitálnej dane pre veľké internetové firmy. Do českého štátneho rozpočtu by daň podľa odhadov ministerstva financií mohla priniesť päť miliárd korún ročne. Zákon by mohol začať platiť v budúcom roku, ak prejde parlamentom a podpíše ho prezident.

Francúzsky parlament schválil digitálnu daň tento rok v júli. Daň má trojpercentnú sadzbu a týka sa firiem, ktoré majú vo Francúzsku príjmy nad 25 miliónov eur a celosvetovo nad 750 miliónov eur. Platí spätne od začiatku tohto roka.

Do francúzskej štátnej pokladnice má daň priniesť peniaze od veľkých internetových firiem, ktoré zarábajú aj vďaka francúzskym používateľom internetu, ale sídlia v iných krajinách. Dani sa vo Francúzsku hovorí GAFA, podľa začiatočných písmen štyroch zásadných zamýšľaných platiteľov, teda Google, Amazon, Facebook a Apple.

Washington považuje digitálne daň za diskrimináciu firiem so sídlom v Spojených štátoch.