Lyžovačky sa rozbehnú pred Vianocami

Lyžiarske strediská začínajú so zasnežovaním. Štart sezóny sa pre teplé počasie mierne oneskorí, keď vlani sa o tomto čase už lyžovalo.

„Strediská vo Vysokých Tatrách i v Jasnej sú pripravené na začiatok zimnej sezóny, očakávame zmenu počasia a avizované ochladenie, ktoré umožní naplno začať zasnežovať. Naše strediská budú následne do niekoľkých dní pripravené privítať prvých lyžiarov nielen na svahoch, ale aj v lyžiarskych školách, infocentrách či lyžiarskych servisoch,“ informuje Marián Galajda z Tatra Mountain Resorts (TMR).

Na Chopku otvoril zimnú sezónu hokejista Michal Handzuš už 29.11. Počasie však ešte nie je vhodné na lyžovanie, a tak sa tam zatiaľ len korčuľuje. Vo Vrátnej doline začali zasnežovať už v sobotu 30. novembra a dúfajú, že počasie im bude priať, aby sa najneskôr za dva týždne dalo lyžovať. „Pri podnikaní s počasím je ťažko niečo predpovedať,“ hovorí Natália Šimová z Vrátnej doliny.

Strediská sú vypredané

Počas vianočných sviatkov sa očakáva najväčší prílev lyžiarov a milovníkov zimných športov na slovenských horách. Dni medzi Vianocami a Novým rokom sú označované ako top sezóna. Ceny lístkov sa líšia. Počas sviatkov je dobré si rezervovať aj ubytovanie, ktoré ponúkajú viaceré lyžiarske strediská, no netreba dlho otáľať, lebo väčšina z nich už je vybookovaná. „Ľudia si pobyty rezervujú v predstihu z dôvodu vysokej obsadenosti ubytovacích zariadení v Terchovej počas sviatkov a prázdnin a keď už pobyt majú rezervovaný, neodradí ich ani škaredé počasie,“ hovorí Natália Šimová z Vrátnej doliny.

Vo Valčianskej doline ubytovanie len tak ľahko nezoženiete, všetky ubytovacie kapacity už majú na sviatky obsadené. Za obsadenosťou viacerých hotelov či penziónov v blízkosti lyžiarskych stredísk môžu byť aj rekreačné poukazy. Ľudia využívajú rekreačné poukazy spojené aj s ostatnými službami, ktoré hotelieri ponúkajú, „napríklad spojený pobyt so skipasmi, silvestrovské pobyty so zaujímavým programom“, uviedol Galajda.

Skipas cez internet?

Suma za deň lyžovania vo väčšine slovenských stredísk narástla. „Ceny skipasov vo Vrátnej doline vzrástli približne o 6 %, a to vzhľadom na neustále rastúce náklady, najmä personálne a tiež náklady na energie. Návštevníci si však môžu zakúpiť aj lacnejšie skipasy, a to prostredníctvom nášho e-shopu,“ dodáva Šimová. Skipas na jeden deň vo Vrátnej doline stojí 24 €. Cena sa však zmení v top sezóne od 26. 12. do 6. 1., keď jeden deň na zjazdovke bude stáť 34 €.

Zimní športovci mohli ušetriť od 14. novembra, keď e-shop GOPASS online spustil predaj skipasov do stredísk v Jasnej, vo Vysokých Tatrách (Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica), v Szczyrku (Poľsko) a v Špindlerovom Mlyne(Česká republika). Spolu 10-tisíc skipasov ponúkli v TMR za 9 eur. „Termín lyžovačky je možné zmeniť za poplatok 1 · v prípade, že zakúpený skipas bude stornovaný najneskôr deň vopred. Zvyšná suma bude vrátená formou kreditu na konto majiteľa Gopassu, za ktorý si môže zakúpiť skipas na nový termín,“ vysvetľuje marketingový riaditeľ TMR Juraj Chovaňák. „Zavedením systému FLEXI cien sa snažíme návštevnosť rozptýliť počas celej zimy čo najrovnomernejšie tak, aby bol komfort pre lyžiarov čo najvyšší,“ dodáva Galajda.

Cenu ovplyvňuje najmä návštevnosť lyžiarskych stredísk, počasie a aj počet predaných skipasov. „V súčasnosti je zároveň najlepší čas pre zakúpenie viacdňového skipasu k už zarezervovanému pobytu, pretože napríklad vo Vysokých Tatrách si vďaka tomu môžete 6-dňový skipas zakúpiť už od 83 eur,“ povedal Galajda.

Koľko stojí deň na lyžiach?

Online skipasy v TMR sa budu predávať v rozdielnych cenách v závislosti od rezortov. V Jasnej bude skipas stáť mimo sezóny od 19 €, počas Vianoc 25 € a počas Silvestra 34 €. Lyžovačka na Štrbskom plese sa začína od 15 €, cez Vianoce 21 € a Silvester bude stáť od 23 €. Skipas v Tatranskej Lomnici sa bude začínať na sume 18 €, cez Vianoce 24 € a silvestrovská lyžovačka sa začína na 26 €·.

Za lyžovačku v Podbanskom si taktiež priplatíme, vďaka investíciám, ktoré v rezorte vznikli. Celodenný skipas pre neubytovaných lyžiarov je 13 eur pre dospelého a 8 eur pre deti od 0–12 rokov. Zimná sezóna sa tu začína od 27. 12. 2019.

Ak sa rozhodnete, že si skipas kúpite na mieste, tak vás bude stáť o niečo viac ako pri kúpe cez e-shop. Štvorhodinový skipas vo Veľkej Rači pre dospelého vyjde 19 € v pokladnici a cez e-shop 17 €. V top sezóne od 25. 12. do 6. 1. štvorhodinový skipas v Park Snow Donovaly vyjde na 28 €.

Na Kubínskej Holi je rozdiel medzi e-shop lístkom 1 €. Štvorhodinový lístok pre dospelú osobu stojí 17 € pri zakúpení lístka v pokladnici. V Zuberci za jeden deň strávený na svahu zaplatíte 24 eur.