Elektromobil bez šťavy? Obavy zaženie nový start-up

To, či elektromobily pomáhajú, alebo škodia životnému prostrediu je momentálne vo svete horúcou témou. Mnohí odborníci tvrdia, že elektromobily nie sú až také "zelené", ako sa predpokladá a že zatiaľ cestou k znižovaniu skleníkových plynov v atmosfére nie sú. Štát však postupne tlačí na vodičov, aby si elektromobily kupovali.

VIDEO: Pozrite si rozhovor s Jurajom Majerom, zakladateľom spoločnosti Firn Technology, ktorý po návrate z Izraela, kde pracoval v oblasti automotive na elektrických a hybridných vozidlách založil start-up, ktorý pomáha vodičom presne určiť dojazd elektromobilu.

Od 17. decembra bude možné podať prvé žiadosti na dotácie pri kúpe takéhoto auta. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8 000 eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5 000 eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50¤000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Na túto situáciu už zareagovali aj mladí startupisti, ktorí chcú svojimi novými projektmi pomáhať v oblasti elektromobility. Juraj Majera, zakladateľ spoločnosti Firn Technology, prišiel s projektom riešenia výziev a bariér v oblasti elektromobility. Prvá myšlienka prišla asi pred rokom, keď mal Majera možnosť zúčastniť sa v inovačnom campe v Izraeli, kde pracoval v oblasti automotive na elektrických a hybridných vozidlách. „Jedna z bariér elektromobilov je práve range anxiety, teda strach z limitovaného dojazdu. Aktuálne pracujeme na riešení pre kuriérske spoločnosti. Práve tie v Európe čelia elektrifikácii svojho vozového parku, či už z legislatívnych a emisných dôvodov, ale aj z dôvodov nižších operačných nákladov elektrických áut,“ vysvetlil Majera.

Upozornil však na to, že elektrické autá majú svoje špecifiká. Takéto auto totiž počíta dojazd na základe predošlých jázd, a ak napríklad jazdíte po meste, dojazd sa môže pri dlhšej trase mimo mesta radikálne zmeniť. Ich projekt teda vychádza z dát zákazníka, ktorý im poskytne informácie o každodenných trasách. „Tieto trasy virtuálne simulujeme a jazdíme s rôznymi modelmi áut. Na základe toho vieme veľmi presne predikovať ich dojazd, prípadne to, či sú vhodné pre daného zákazníka,“ vysvetlil Majera. Prostredníctvom svojho startupu tak vedia spoločnostiam navrhnúť flotilu áut, ich operačné náklady a náklady na nabíjaciu infraštruktúru. „Ak ide o zákazníka, ktorý už elektrické autá má, vieme mu pomôcť systematickým každodenným plánovaním. Takto vieme navrhnúť trasu tak, aby ju elektrické auto zvládlo s minimálnymi alebo žiadnymi prestojmi,“ dodal Majera.

Väčšina veľkých kuriérskych spoločností už s elektrickými autami na Slovensku jazdí a ich počet chcú postupne rozširovať. „Spoločnosť Slovak Parcel Service má už dnes vo svojom vozovom parku niekoľko elektromobilov a ich počet chceme aj v budúcom roku rozširovať. Rovnako sme tento rok zaviedli takzvaný elektronický doručovací hárok a biometrický podpis dokumentov a zmlúv, aby sme minimalizovali negatívny dopad na životné prostredie, šetrili papier a predovšetkým umožnili našim zákazníkom využívať inovatívne riešenia aj v oblasti doručovateľských služieb,“ uviedol konateľ spoločnosti Slovak Parcel Service Ján Turek.

Elektrické dodávky sa osvedčili aj kuriérskej spoločnosti DPD. Momentálne ich po bratislavských uliciach jazdí deväť. „Ich vlastnosti sa osvedčili, preto plánuje DPD do konca budúceho roka ich množstvo zvýšiť o viac ako trojnásobok a jazdiť budú po celom Slovensku,“ uviedla Andrea Bačíková, marketingová a PR manažérka spoločnosti. Práve spoločnosť DPD podľa Bačíkovej ako prvá na Slovensku nasadila elektrické dodávky do dennej prevádzky.

Slovenská pošta v rámci svojich finančných možností postupne investuje do nákupu ekologických áut. „S nákupom ekologických vozidiel sú však spojené oveľa vyššie náklady oproti nákupu klasických áut,“ povedala Eva Rovenská, hovorkyňa Slovenskej pošty. Zároveň však dodala, že Slovenská pošta má vo svojom vozovom parku v súčasnosti 29 elektrických motocyklov, 12 elektrických áut na CNG pohon a do konca roka plánuje pošta zapojiť do prevádzky 13 elektrických á­ut.

Názory na to, či sú elektromobily naozaj také zelené, sa však stále rôznia. Majera dodal, že samotné auto určite zelené je. Ak však ide o elektrinu, ktorá sa vyrába v tepelných elektrárňach, to až tak zelené nie je. Upozornil však na to, že táto téma sa určite bude v budúcnosti riešiť, napríklad využitím zelených energií.