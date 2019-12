Presun zlata je o politike, nie o ekonomike

Návrat zlata domov by teoreticky priniesol Slovákom pocit istoty, že im zlato nebude môcť nikto cudzí zobrať ani v prípade zmeny politického systému. Britská Bank of England dnes napríklad odmieta pre politické nezhody vrátiť venezuelské zlato Západom kritizovanému prezidentovi Nicolasovi Madurovi.

„Zlato je investičné aktívum, ktoré Národná banka Slovenska investuje na medzinárodnom trhu, aby dosiahla výnos. Depozitárom tohto zlata je Bank of England, pričom Národná banka Slovenska má u nej otvorený takzvaný alokovaný účet, na ktorom sú umiestnené konkrétne zlaté tehly,“ povedal Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska.

So slovenským zlatom Národná banka na finančných trhoch obchoduje formou zlatých swapov. „Pri splatnosti každého takéhoto obchodu sa Národnej banke Slovenska vracia rovnaké množstvo zlata, ako poskytla na začiatku obchodu. Množstvo zlata v držbe Národnej banky Slovenska sa preto nemení,“ dodal Majer. Spolupráca s Bank of Englad priniesla Národnej banke Slovenska za posledných desať rokov zisk vo výške 50 miliónov eur.

Zarobiť na zlate je vraj veľmi ťažké, keďže na rozdiel od dlhopisov neponúka žiadny úrok. Zjednodušene pri swapových obchodoch NBS predá slovenské zlato za vysokú cenu a následne ho lacnejšie kúpi naspäť. Cena zlata na svetových finančných trhoch neustále kolíše a aktuálne sa jedna troyská unca predáva za 1 478 dolárov.

V prípade návratu žltého kovu na Slovensko stratí NBS možnosť obchodovať na londýnskom zlatom trhu. V takom prípade už nebudú žiadne výnosy z obchodovania a Slovensko môže zarobiť len na prípadnom prudkom raste ceny žltého kovu. Takáto situácia naposledy nastala v rozmedzí rokov 2006 až 2012, keď cena jednej troyskej unce zlata vzrástla zo 400 dolárov na 1¤800 dolárov. Slovensko dnes vlastní 31,7 tony zlata v hodnote okolo 1,3 miliardy eur.

Slovenské zlato ostáva v Londýne

Poslanci v stredu odmietli mimoriadnu schôdzu, ktorej cieľom bolo zaviazať Národnú banku Slovenska doviezť z Veľkej Británie na Slovensko 31,7 tony zlata. Z koalície návrh predsedu Smeru Roberta Fica nepodporili vlastní ani časť poslaneckého klubu SNS a Mosta-Híd. Žltý kov v hodnote približne 1,3 miliardy eur tak aj naďalej ostane uložený v Londýne, kde sa ocitol ešte počas druhej svetovej vojny. Vtedajšia vláda sa presunom mimo Slovenska snažila zlato ochrániť pred nepriateľskými vojskami nacistického Nemecka.

V minulosti totiž práve zlato určovalo hodnotu peňazí. Takzvaný zlatý štandard ako posledné zrušili Spojené štáty americké v roku 1976. V modernej menovej politike garantujú hodnotu peňazí centrálne banky udržaním stabilného rastu cien a cieľom Európskej centrálnej banky je udržať infláciu pod dve percentá za rok. Na rozdiel od minulosti sa ľudia dnes nemusia obávať, že ich úspory zo dňa na deň stratia hodnotu. Cena zlata naposledy prudko rástla len v časoch krízy.

Poliaci už majú zlato doma

Zlato majú už doma susední Poliaci. Počas prísne tajnej misie sa 22. novembra 2019 prepravilo z Veľkej Británie na územie Poľskej republiky 100 ton zlata.

„Presun bol dôkladne naplánovaný v spolupráci s políciou, anglickou Bank of England a Poľskou národnou bankou,“ povedal John Lennox, ktorý ako riaditeľ britskej spoločnosti G4S Cash Solutions zodpovedal za bezpečný transport zlata. Zásielka v hodnote päť miliárd dolárov bola prevezená z neznámeho miesta pri britskej metropole na utajované letisko v sprievode policajnej eskorty a vrtuľníka. Následne boli zlaté tehly naložené do nákladného lietadla a prepravené do Poľskej republiky, kde skončili v trezoroch Poľskej národnej banky. Podľa zverejnených informácií sa na prepravu zlata muselo uskutočniť až osem tajných letov.

V regióne visegrádskej štvorky má najväčšie zásoby zlata práve Poľská republika, ktorá má vo svojich trezoroch uložených až 229 ton žltého kovu. Nasleduje Slovensko s 31,7 tony, Maďarsko s 31,5 tony a Česká republika s 8 tonami. Svetovým lídrom v počte zlatých tehiel sú Spojené štáty americké, ktoré vlastnia až 8¤134 ton zlata.

