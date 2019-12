Žilina oberie študentov o MHD zadarmo

Bezplatná doprava pre študentov s trvalým pobytom v Žiline funguje od septembra 2017. Mesto sa snaží ušetriť peniaze a v pondelok poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline zrušili bezplatnú MHD pre študentov od 1. 1. 2020. Doteraz bola MHD zadarmo pre žiakov a študentov od 6 do 26 rokov. O MHD zadarmo neprídu všetci študenti, po novom však verejnú dopravu zadarmo budú môcť využívať len žiaci od 6 do 16 rokov s trvalým pobytom v Žiline.

„Funguje to, nerušme to!“ boli slová mestského a krajského poslanca Martina Kapitulíka. Študenti v snahe cestovať zadarmo vo verejnej doprave si dokonca menili svoje trvalé bydlisko. „Za každého jedného študenta, ktorý si zmení trvalý pobyt, dostane mesto Žilina na podielových daniach niekoľkonásobne viac peňazí, ako by študent zaplatil na cestovnom za celý rok,“ dodal.

Rodiny si priplatia

Primátor Žiliny Peter Fiabáne však výhrady k bezplatnej MHD mal už v minulosti. „Bol som jeden z poslancov, ktorí boli proti bezplatnej doprave pre túto vekovú kategóriu. Nie zo sociálneho aspektu. Ale preto, že mesto Žilina a dopravný podnik majú obrovské množstvo problémov, ktoré potrebujú finančné krytie. Hovoril som, najprv to zabezpečme a zrealizujme. A keď vyriešime všetky problémy a budeme mať na to dostatok zdrojov, potom pristúpme k bezplatnej doprave ako k čerešničke na torte,“ hovorí Fiabáne.

Plán bezplatnej MHD vznikol u bývalého primátora Žiliny Igora Chomu, ktorý v roku 2014 vstupoval do volebného programu s návrhom, aby všetci ľudia, ktorí žijú v Žiline a nemajú dlhy voči mestu, mohli cestovať v zeleno-žltých autobusoch zadarmo.

Zrušenie bezplatnej MHD pre študentov bude mať dosah na rodinné rozpočty. Rodina s dvomi deťmi vo veku nad 16 rokov bude musieť po novom mesačne zaplatiť 28 eur navyše za MHD pri zľavnenom cestovnom. Od Nového roka si budú môcť stredoškoláci a vysokoškoláci nabiť svoju čipovú kartu za zľavnenú cenu, ktorá mesačne predstavuje 14 eur, nezľavnený mesačný lístok vyjde na 20 eur.

MHD zadarmo stojí 434-tisíc eur ročne

Cesta pomocou MHD je ekonomicky a časovo menej náročná ako preprava autom. Ľudia, ktorí využívajú hromadnú dopravu už zamlada, zväčša pri nej zostanú aj v dospelosti. Kto má MHD zadarmo? „Dotýka sa to všetkých študentov od 15 do 26 rokov, ktorí bývajú v Žiline a zároveň voči mestu nemajú žiadny dlh. Uvedená kategória tvorí asi desať percent všetkých cestujúcich v MHD a Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) stojí ročne približne 434¤000 eur,“ informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. „Treba zároveň podotknúť, že mesto Žilina má jeden z najširších systémov zliav v MHD na Slovensku,“ dodáva.

Vyzbierané peniaze na cestovnom chce Žilina využiť na zatraktívnenie MHD. Peniaze majú ísť na posilnenie viacerých spojov, aby Žilinčania nemuseli dlho čakať na autobus či trolejbus. „Ak chceme pridať počet spojov, peniaze z niečoho získať musíme. Preto sme sa rozhodli schváliť zmenu bezplatnej dopravy študentov na zľavnenú. To znamená, že študenti s trvalým pobytom v Žiline budú opäť v komplexnom systéme zliav na MHD, v jednej skupine s mimožilinskými študentmi, ktorí tento systém doteraz využívali,“ povedal zástupca primátora Žiliny Vladimír Randa.

DPMŽ plánuje v najbližších rokoch posilniť svoje spoje, rozšíriť ponuku autobusovej dopravy do prímestských častí či vytvoriť spojenie medzi žilinskými sídliskami Vlčince, Solinky, Kamenná ulica a Bánova. „Vzhľadom na dlhodobé problémy s dopravnou situáciou, parkovaním a so znečistením ovzdušia v meste je rozšírenie našich služieb prvoradým riešením. MHD v Žiline je ekologickou formou dopravy s nízkymi emisiami vďaka používaniu trolejbusov, elektrobusov a hybridných autobusov. Rozšírením služieb, najmä zhustením spojov na viacerých linkách získajú občania reálnu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave," hovorí riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

DPMŽ má čas do 30. marca 2020, aby predložil MsZ svoj plán na rozšírenie spojov MHD v Žiline.

V Žiline môžu teraz cestovať zadarmo v MHD aj ľudia, ktorí sú starší ako 62 rokov, tiež deti do 6 rokov, žiaci od 6 do 15 rokov a študenti od 16 do 26 rokov či rodičia, ktorí cestujú so svojím dieťaťom do troch rokov. Pre všetkých platí pravidlo trvalého pobytu v Žiline a bezdlžnosť voči mestu.