Energie idú hore, elekrina o viac ako 7 percent

Vyplýva to z informácií predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomíra Jahnátka. Ak by mal regulačný úrad zohľadniť všetky požiadavky dodávateľov elektrickej energie, zdraženie by prekročilo hranicu 14 percent. Za zdraženie môže podľa Jahnátka situácia na burze, na ktorej ceny vzrástli takmer o tretinu.

V prípade plynu pôjde o zdraženie v priemere do štyroch percent (podľa jednotlivých dodávateľov od 2,67 do 4,64 %). Ide o priemerné ceny, závisí od dodávateľov, ako si ich premietli do jednotlivých taríf. Napríklad spoločnosť SPP, najväčší dodávateľ plynu slovenským domácnostiam, v prvých tarifách D1 a D2 podľa Jahnátka ceny nemení. To sa týka v prvom rade domácnosti, ktoré varia na plyne a rodinných domov, ktoré majú nízku spotrebu plynu na kúrenie. V tarife D3, čo je prípad väčších rodinných domov alebo menej úsporných, už vzrastú ceny plynu o desatinu. Spoločnosť innogy v najnižších tarifách D1 a D2 dokonca ceny plynu pre domácnosti znižuje.

Ceny tepla by mali stúpnuť v priemere o 1,9 percenta, vodné a stočné o 1,05 percenta.