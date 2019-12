Tvrdá šikana v českej škodovke. Zavretí v debni, preháňadlo v káve

Zavreli ich do bedne, upevnili veko, nastriekali do nej smradľavý sprej. Česká Škoda Auto vyhodila pracovníkov, ktorí šikanovali svojich kolegov.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto rozdala výpovede svojim zamestnancom, ktorí podľa zistení podnikovej vyšetrovacej komisie šikanovali svojich kolegov – zamestnancov agentúry Manpower.

Pracovníci českej automobilky podľa týždenníka Škodovácky odborár napríklad zatvárali agentúrnych zamestnancov do debien alebo im liali preháňadlo do kávy. Podľa hovorkyne automobilky Kamily Biddle dostalo výpoveď päť zamestnancov, jeden pracovník bol upozornený na porušenie povinností. Agentúra Manpower sa k veci podľa svojej hovorkyne Dany Samkovej nemôže vyjadrovať.

Stretli ste sa so šikanou na vašom pracovisku? Boli ste svedkom šikanovania seba alebo svojich kolegov? áno, na vlastnej koži áno, ale týkalo sa iných ľudí počul som o nej nie, nestretol som sa Zobraziť výsledky ankety nie, nestretol som sa 73,7% áno, na vlastnej koži 15,8% áno, ale týkalo sa iných ľudí 5,3% počul som o nej 5,3%

Týždenník uvádza ako príklad šikanovania zatváranie agentúrnych zamestnancov do bední s materiálom. „Nalákali spolupracovníka k bedni s materiálom, chytili ho za nohy aj ruky a hodili ho do debny, zavreli nad ním veko a sadli si na neho, aby nemohol vyliezť. Potom do debny otvorom nastriekali sprej imitujúci exkrementy. Takto ho tam držali dlhé minúty,“ uviedol týždenník. Pri útokoch boli agentúrni zamestnanci zranení, podľa škodováckych odborárov zostali práceneschopní.

Kmeňoví zamestnanci svojim agentúrnym kolegom napríklad liali preháňadlo do kávy, mazali vazelínou momentové kľúče, aby sa šmýkali v rukách pri uťahovaní. Rovnako tak mazali dvere karosérie, aby spadli na zem a spôsobil tak škodu, napísal týždenník.

Šikanu svojim vedúcim nahlásili dvaja agentúrni zamestnanci. Automobilka začala incidenty vyšetrovať, po 14 dňoch tento týždeň rozdala firma obvineným zamestnancom výpovede. Dvom hlavným strojcom útokov hrozí doživotný zákaz vstupu do Škoda Auto.

„Spoločnosť Škoda Auto dôrazne odmieta také konanie zamestnancov, ktoré odporuje zásadám etického kódexu. Od našich zamestnancov vyžadujeme, aby sa za všetkých okolností správali v súlade s predpismi,“ povedala Helena Machková zo Škody Auto. Šikanovanie je podľa nej neprijateľné a v rámci celého koncernu postihované transparentnými sankciami.

Škoda Auto vlani dodala celosvetovo 1,25 milióna áut. Prevádzkuje tri výrobné závody v Českej republike, vyrába v Číne, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, väčšinou prostredníctvom koncernových partnerstiev, ďalej na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s lokálnymi partnermi. Je aktívna na viac ako 100 trhoch. Zamestnáva celosvetovo viac ako 37 000 zamestnan­cov.

V Českej republike zamestnávala Škoda Auto k 31. októbru viac ako 33 700 ľudí, ďalších zhruba 3200 ľudí sú agentúrni zamestnancami, tvoria tak necelých desať percent z celkového počtu pracovníkov automobilky.

Priemerná hrubá mzda zamestnanca, ktorý je odmeňovaný na základe taríf, vlani v Škoda Auto dosiahla 51 275 Kč (približne 2000 eur). Firma spolupracuje s množstvom agentúr, podľa kariérnych stránok automobilky ich je aktuálne 11.

Podľa charty agentúrnej práce koncernu Volkswagen by mali byť agentúrni zamestnanci ohodnotení ako kmeňoví zamestnanci. Napríklad pri kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa skončilo tento rok na jar, vyjednali odbory rovnaký rast miezd u kmeňových aj agentúrnych zamestnancov.