Zažije juh Slovenska dopravný Armageddon? Ľudia sa boja pondelka

VIDEO: Uzavretie tejto cesty môže spôsobiť ťažké dopravné zápchy pri ceste do Bratislavy z južných častí Slovenska. Vinohradnícka (miestnymi roky nazývaná Opilecká, pretože ju radi využívali ľudia, ktorí sa chceli vyhnúť policajným hliadkam) bude uzavretá pol roka.

V piatok večer na Mikuláša pre stavbu obchvatu Bratislavy, diaľnice D4, uzavreli na pol roka ulicu Vinohradnícka, približne päť kilometrov dlhú cestu, ktorá spája Bratislavu a okolité satelitné obce na južnom Slovensku, ako sú napríklad Miloslavov či Kvetoslavov. Stalo sa tak napriek výzvam starostov satelitných obcí, aby sa zachovala možnosť prejazdu cez Vinohradnícku, aj keď obmedzená. Tak to bolo pôvodne plánované. Napokon sa zvolil variant úplného uzavretia cesty až do mája. Práve pondelok, keď idú deti do školy a ľudia do práce, ukáže, či je situácia zvládnuteľná alebo príde malá dopravná katastrofa. Tú ešte môže zhoršiť zlé počasie, čo počas zimy nie je vylúčené.

Tri kľúčové cesty

Do Bratislavy vedú z tejto oblasti tri dôležité cesty – jedna je cez Dunajskú Lužnú, druhá okolo Mostu pri Bratislave a tretia bola Vinohradnícka, ktorá v čase raňajšej a večernej špičky dokázala odbremeniť ostatné dve. Prešlo po nej niekoľko tisíc vozidiel denne. Každý deň hlási dopravné spravodajstvo z tohto smeru polhodinové až hodinové zápchy. Ľudia sa obávajú, že po uzavretí Vinohradníckej sa zápchy predĺžia aj dvojnásobne, čo by znamenalo kolaps dopravy z južného smeru.

Majú svoje skúsenosti. Keď pred piatimi rokmi opravovali železničné priecestie, ktoré sa nachádza na Vinohradníckej, dostať sa do Bratislavy znamenalo pobudnúť v kolóne dve až tri hodiny. Medzitým však pokračovala mohutná výstavba v regióne, takže teraz chodí z juhu viac áut ako vtedy.

Alternatívy? Minimálne

Možnosťou, ako sa vyhnúť zápcham na ceste, je využitie vlaku. Medzi Komárnom a Bratislavou je jednokoľajová trať, ktorá postupne zbiera cestujúcich z obcí z okolia Bratislavy. Vyhnúť sa zápcham však neznamená vyhnúť sa napchatým vlakom. V raňajšej či večernej špičke sú preplnené, v niektorých prípadoch sa ľudia do vlaku už nedokázali natlačiť. Súkromný dopravca RegioJet, ktorý túto trať obsluhuje, rozšíril kapacitu na maximum, aj pridaním poschodových vlakov. To situáciu zlepšilo, ale ak pre väčšie zápchy pribudnú ďalší cestujúci, tak to teraz nemusí stačiť. Navyše, každá nehoda či zdržanie na jednokoľajke znamená meškanie vlakov.

Úpenlivé volanie obyvateľov z okolia Bratislavy po zdvojkoľajnení trate je úloha na roky. Naráža na termíny a peniaze. Ministerstvo dopravy len nedávno zadalo úlohu uskutočniť štúdiu realizovateľnosti pre trať Bratislava – Komárno a Železnice SR už skôr odhadli, že by to stálo viac ako 460 miliónov eur.

„Odborným odhadom (zatiaľ nebola realizovaná štúdia realizovateľnosti) boli stanovené predpokladané investičné náklady na zdvojkoľajnenie uvedenej trate na rýchlosť vlakov do 160 km/hod vo výške cca 463,7 mil. EUR (z toho 242,7 mil. EUR na výstavbu železničného spodku, zvršku a zabezpečovacích zariadení),“ uviedli Železnice.

S inou hromadnou dopravou ľudia počítať nemôžu, pretože autobusy stoja v rovnakej zápche ako osobné autá.

Cesta takmer zarúbaná

Kto sa bude musieť dopraviť vlastným autom, musí sa obrniť trpezlivosťou, prípadne ísť do Bratislavy oveľa skôr. Skorší termín však začína využívať stále viac ľudí, takže zápchy, ktoré sa pred pár rokmi tvorili po siedmej hodine ráno, sa teraz začínajú už pred šiestou.

Či si už ľudia vyberú jednu alebo druhú z dvoch zostávajúcich ciest, všade na nich číhajú miesta, kde sa doprava zasekáva. V Dunajskej Lužnej je to zložitá križovatka v strede obce, kde sa spája niekoľko ciest z rôznych smerov, v Rovinke semafory a stavba inej časti obchvatu, kde bola doprava dočasne preklopená na nový nadjazd.

V smere na Most bude kritická križovatka pri Studenom, ktorú by mala podľa prísľubu ministra starostom mať pod dohľadom polícia a dočasné semafory. Problémy spôsobia aj práce a uzávera v samotnom Moste (ulica Bratislavská) a tri kruhové objazdy, ktoré má motorista postupne pred sebou.

Rovnaká tortúra potom čaká vodičov aj pri odchode z Bratislavy. Aj doprava v hlavnom meste môže byť negatívne ovplyvnená – prílev áut síce bude pomalší, ale zase budú dlhšie zahusťovať dopravu.

Sú aj dobré správy

Dobrou správou pre obyvateľov satelitných obcí môže byť to, že zhotoviteľ rýchlostnej cesty R7 a D4, konzorcium Obchvat nula, chce už na jar spustiť prevádzku na rýchloceste R7, ktorá tak môže stiahnuť značnú časť vozidiel. Nemusí to však potešiť Bratislavčanov, lebo ak autá rýchlo prídu do mesta, môžu o to skôr zahltiť mestské cesty, ako je napríklad Bajkalská ulica.

Ďalšou dobrou správou je to, že po ukončení prác na Vinohradníckej, zhotoviteľ obchvatu zrekonštruuje celú cestu, ktorá je dnes v dezolátnom stave, plná výtlkov a nerovností.