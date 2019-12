Riešenie energetickej chudoby je v nedohľadne. Úrad je podľa Jahnátka bezruký

Zdá sa tak, že aj ďalší pokus o koncepciu energetickej chudoby nedopadol zatiaľ oveľa lepšie ako ten z čias Jahnátkovho predchodcu Jozefa Holjenčíka. Ten o kreslo prišiel pre ističovú aféru začiatkom roku 2017. Úrad musel vtedy návrh na riešenie energetickej chudoby po kritike stiahnuť.

Konečná podoba Koncepcie a aj prípadné prijatie riešení závisia od jednotlivých aktérov a ich ochoty prijať legislatívu, ktorá by návrh z dielne regulátora posunula do praxe, vysvetľuje šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Práve tá však podľa neho chýba.

"My nie sme útvar, ktorý by mal riešiť energetickú chudobu. Neviem, prečo to ÚRSO dostalo cez zákon do vienka, ale my sme vlastne bezrukí, nemáme žiadny nástroj, môžeme len písať,“ hovorí Jahnátek.

Úrad nemá totiž podľa neho nástroje, aby svoje návrhy mohol preniesť do legislatívy. Preto sa Jahnátek pokúsil napísať svoju koncepciu tak, aby zadala úlohy tým, čo ich realizovať môžu. No zdá sa, že nepochodil. Jahnátek preto chystá ešte jedno stretnutie na ministerskej úrovni, po ňom by už koncepcia mala ísť do vlády. A to bez ohľadu na to, či šéf regulačného úradu získa súhlas, alebo nie. Posledné slovo tak bude mať kabinet.

Okrem zadefinovania energetickej chudoby navrhuje Jahnátkova koncepcia aj zavedenie mesačného príspevku od štátu. Ohrození ľudia – teda tí, čo splnia podmienky energetickej chudoby, by mali dostávať takzvaný príspevok na energie od vyše desiatich až do takmer 30 eur mesačne. Príspevok na energie, ktorý by mal byť súčasťou príspevku na bývanie. Vyplácať by ho mal rezort práce. Opatrenia by podľa odhadov regulačného úradu mali zaťažiť štátnu kasu sumou 7,8 milióna eur. Vychádzal z počtu rodín poberajúcich príspevok na bývanie v roku 2017. Nárok by mali mať aj na sociálnu tarifu – čiže lacnejšiu elektrinu či plyn.

Tieto návrhy si potlesk v rezorte práce veru nevyslúžili. Ministerstvo práce s návrhom nesúhlasí, v pripomienkovom konaní dokonca žiadalo, aby ho regulátor prepracoval. "Považujeme za potrebné, aby sa predkladateľ zaoberal výškou ceny za dotknuté energie ako jednou z hlavných príčin energetickej chudoby,“ píše rezort práce. Dodáva, že má rozpracovanú úpravu príspevku na bývanie. No ten má pokryť hlavne náklady na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti. Nejde o samostatné riešenie výdavkov na energie. O nič miernejšie nevyznievajú ani pripomienky rezortu ministra hospodárstva. Tomu sa totiž nepozdáva Jahnátkova definícia energetickej chudoby. Ministerstvo hospodárstva by tiež malo podľa Jahnátkovej koncepcie vytvoriť legislatívu, ktorá by zaviedla takzvaného verejného dodávateľa elektriny a plynu. Práve ten by mal dodávať energie odberateľom, čo splnia podmienky energetickej chudoby.

Nadšení z návrhu nie sú ani energetici. Práve distribučky by totiž mali zaplatiť zavedenie kreditných meracích prístrojov. Regulátor sa totiž inšpiroval systémom zo sídliska Luník IX v Košiciach. Ten umožňuje zakúpiť požadované množstvo elektrickej energie občanom podobne ako kredit na telefón u mobilného operátora. Systém by si však vyžadoval inštaláciu kreditných meradiel.